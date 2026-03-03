На берегу Черного моря волонтеры собрали 172 мешка с пальмовым маслом

Волонтеры сообщили о новых выбросах пальмового масла на побережье Черного моря

Волонтеры рассказали, что солнце уже начинает припекать и нагревать масло.

Всего было убрано около 40 метров пляжа. Добровольцам помогали сотрудники компании «Эфко», специализирующейся на переработке масличных культур.

2 марта в телеграм-канале штаба «Дельфины» сообщили , что волонтеры организации собрали 172 мешка пальмового масла на пляже в поселке Волна Темрюкского района.

«Масло начинает подтаивать. Значит, действуем максимально быстро. Сегодня продолжили зачистку берега в сторону порта», — заявили в штабе «Дельфины».

Напомним, в апреле 2025 года волонтеры впервые нашли пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района. Тогда оперштаб это подтвердил. Экологи предположили, что белое вещество попало на берег из транспортного судна.

В феврале 2026 года волонтеры штаба «Дельфины» сообщили, что собрали 21 мешок с пальмовым маслом у берегов Темрюкского района в поселке Волна.