На берегу Черного моря волонтеры собрали 172 мешка с пальмовым маслом
Волонтеры сообщили о новых выбросах пальмового масла на побережье Черного моря
2 марта в телеграм-канале штаба «Дельфины» сообщили, что волонтеры организации собрали 172 мешка пальмового масла на пляже в поселке Волна Темрюкского района.
Всего было убрано около 40 метров пляжа. Добровольцам помогали сотрудники компании «Эфко», специализирующейся на переработке масличных культур.
Волонтеры рассказали, что солнце уже начинает припекать и нагревать масло.
«Мазута еще достаточно»:
«Масло начинает подтаивать. Значит, действуем максимально быстро. Сегодня продолжили зачистку берега в сторону порта», — заявили в штабе «Дельфины».
Напомним, в апреле 2025 года волонтеры впервые нашли пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района. Тогда оперштаб это подтвердил. Экологи предположили, что белое вещество попало на берег из транспортного судна.
В феврале 2026 года волонтеры штаба «Дельфины» сообщили, что собрали 21 мешок с пальмовым маслом у берегов Темрюкского района в поселке Волна.
Как писали Юга.ру, 25 февраля пляжи Анапы начали восстанавливать с помощью нового слоя песка.
Все материалы по теме: