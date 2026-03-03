На берегу Черного моря волонтеры собрали 172 мешка с пальмовым маслом

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала штаба «Дельфины»
    © Скриншот фото из телеграм-канала штаба «Дельфины»

Волонтеры сообщили о новых выбросах пальмового масла на побережье Черного моря

2 марта в телеграм-канале штаба «Дельфины» сообщили, что волонтеры организации собрали 172 мешка пальмового масла на пляже в поселке Волна Темрюкского района. 

Всего было убрано около 40 метров пляжа. Добровольцам помогали сотрудники компании «Эфко», специализирующейся на переработке масличных культур. 

Волонтеры рассказали, что солнце уже начинает припекать и нагревать масло. 

«Мазута еще достаточно»:

«Масло начинает подтаивать. Значит, действуем максимально быстро. Сегодня продолжили зачистку берега в сторону порта», — заявили в штабе «Дельфины». 

Напомним, в апреле 2025 года волонтеры впервые нашли пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района. Тогда оперштаб это подтвердил. Экологи предположили, что белое вещество попало на берег из транспортного судна.

В феврале 2026 года волонтеры штаба «Дельфины» сообщили, что собрали 21 мешок с пальмовым маслом у берегов Темрюкского района в поселке Волна. 

Как писали Юга.ру, 25 февраля пляжи Анапы начали восстанавливать с помощью нового слоя песка.

Анапа Волонтеры Нефть Происшествия Разлив нефти Темрюкский район Черное море Экология

Все материалы по теме:

Новости

Краснодарские владельцы ТРЦ «Галерея» и «Красная Площадь» попали в рейтинг королей недвижимости РФ
На берегу Черного моря волонтеры собрали 172 мешка с пальмовым маслом
В Краснодарском крае подорожали платные дороги. Сколько теперь стоит проезд из Краснодара до Москвы, Ростова и Крыма?
Выбиты окна и двери, пострадал газопровод. В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждены более 100 домов
В Краснодаре 3 марта почти 100 домов останутся без света
В Краснодаре проходит выставка работ женщин-фотографов со всей России

Лента новостей

В Краснодарском крае подорожали платные дороги
Сегодня, 11:11
В Краснодарском крае подорожали платные дороги
Сколько теперь стоит проезд из Краснодара до Москвы, Ростова и Крыма?
К чемпионству готовы!
Вчера, 14:15
К чемпионству готовы!
Как ФК «Краснодар» победил в «южном дерби»
Выбиты окна и двери, пострадал газопровод
Сегодня, 10:56
Выбиты окна и двери, пострадал газопровод
В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждены более 100 домов

Реклама на сайте