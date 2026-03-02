«Мазута еще достаточно». Эколог заявил, что Анапа не готова принимать туристов

Эколог Евгений Витишко раскритиковал идею открытия пляжей в Анапе

Предыстория: 27 февраля губернатор Кубани попросил правительство открыть восемь галечных пляжей Анапы. Речь идет о территориях от Большого Утриша до «Высокого берега». Он заявил, что на этих участках не было новых выбросов, а морская вода отвечает всем требованиям.

27 февраля кубанский эколог Евгений Витишко сообщил RTVI, что Анапа еще не готова к приему туристов и открытию пляжей. Он раскритиковал заявления оперштаба и правительства об отсутствии мазута. «Видно по волонтерам в районе Бугазской косы, что мазут еще есть. Мало того — у нас еще есть неучтенное пальмовое масло, парафины, которые растеклись вдоль побережья. Поэтому сейчас нельзя говорить о том, что Анапа готова как курорт принимать детей и взрослых. Мазута еще достаточно, и над этим надо работать», — поделился эколог.

Он также назвал «профанацией» решение засыпать берег песком в районе Витязево. Витишко считает, что это не решает проблему, а скрывает ее. Помимо этого, эколог усомнился в методе просеивания мазута прямо на пляже: «Мы видим, что решение, которое было принято о просеивании мазута на самой территории пляжа, привело к увеличению общего количества мазута. Грубо говоря, если мы возьмем кусок мазута и перетрем его через терку, то весь песок станет загрязненным. Сейчас мы это и получили — у нас большая часть песка загрязнена по превышению нефтепродуктами и другими компонентами».

Напомним, что волонтеры до сих пор находят на пляжах Анапы и Темрюкского района нефтепродукты, испачканных птиц и мертвых животных. В конце февраля они обнаружили и пальмовое масло.



4 февраля 2026 года глава Роспотребнадзора заявила, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыхающих, так как на курорте еще устраняют последствия разлива нефти. Это обеспокоило местных блогеров. Один из них взял пробы морской воды в разных частях города. Результаты показали, что отдых безопасен.