Самый холодный день за последние 122 года. В четырех населенных пунктах Краснодарского края обновились минимальные температурные рекорды

Портал «Погода и климат» сообщил, что 31 мая в четырех населенных пунктах Краснодарского края обновились температурные рекорды. Новые минимальные значения зафиксированы в Приморско-Ахтарске, Туапсе, Сочи и Красной Поляне.

В Приморско-Ахтарске температура составила 10,4 °C. Холоднее в этот день в городе было только в 1956 году — тогда столбики термометров показывали 9,7 °C.

В Туапсе температура воздуха опустилась до 9,6 °C — на 0,6 °C холоднее прошлого рекорда, который зафиксировали в 1956 году.

В Сочи было установлено самое большое отклонение от нормы — 8,6 °C. Столбики термометров впервые за 122 года — с 1904 года — опустились так низко. Предыдущий минимальный рекорд составлял 10 °C.