«Шары жира». У берегов Краснодарского края волонтеры вновь находят пальмовое масло

В феврале волонтеры Темрюкского района Кубани снова стали находить на пляжах куски пальмового масла

17 февраля волонтеры штаба «Дельфины» сообщили, что собрали восемь мешков с пальмовым маслом у берегов Темрюкского района в поселке Волна. 19 февраля количество мешков с веществом увеличилось до 21.



20 февраля к пальмовому маслу добавились мазутные вкрапления, которые волонтеры называют «черной икрой»:



«У соседей — в районе Веселовки и Бугазской косы — этой «икры» уже предостаточно. Самое тяжелое — птицы. Теперь они не только в масле, но и в этой самой «икре»: перья склеены, часть из них теряет способность летать и держаться на воде. Сарказм про «как домашние, смазанные и готовые к духовке» — это лишь говорит о том, как на деле выглядит тихая экологическая драма».

Сильный шторм поднял со дна моря мазут: Спасатели и волонтеры чистят пляжи Анапы и Темрюкского района

21 февраля волонтеры продолжили находить пальмовое масло в поселке Волна. По их словам, этого вещества на пляжах «в избытке» и весь берег усыпан фрагментами. Волонтеры считают, что экологическая проблема не закончилась, а меняет форму и локации.



«Пальмовое масло, старый мазут, штормовой мусор и пострадавшие птицы — все это текущая реальность Черного моря», — написали они.



22 февраля «шары жира» добрались до мыса Тузла Темрюкского района. Очевидцы сообщили о большом количестве плотных кусков пальмового масла, которые выбросило на берег. Волонтеры обратились к властям, профильным ведомствам и экослужбам с просьбой объяснить происхождение загрязнения, убрать и утилизировать его.



Позже волонтеры сообщили, что компания ЭФКО (специализируется на переработке масличных культур) отреагировала на проблему и направила бригады для очистки берега.



23 февраля новых выбросов пальмового масла на побережье Темрюкского района не обнаружили. Однако 24 февраля вещество добралось до берега Азовского моря (Кучугуры).



Отметим, что оперативный штаб Краснодарского края о выбросах пальмового масла не сообщал.

Напомним, что в апреле 2025 года волонтеры впервые нашли пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района. Тогда оперштаб это подтвердил. Экологи предположили, что белое вещество попало на берег из транспортного судна.