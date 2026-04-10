Атака БПЛА и 200 тонн жира: как пальмовое масло попало на Черноморское побережье?

Волонтеры рассказали, что пальмовое масло попало в Черное море после атаки беспилотников на порт Тамань. Власти молчат о проблеме

7 апреля волонтеры штаба «Дельфины» сообщили , что собрали 200 тонн пальмового масла на участке от поселка Волна до Керченского пролива. Веществом загрязнено около 10 км берега. Активисты Кубанского казачьего центра «Баско», которые помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, объяснили , как пальмовое масло оказалось на побережье. По их словам, инцидент произошел после того, как в ночь на 15 февраля 2026 года сбитый БПЛА попал в цистерну в порту Тамани, где хранились тонны масла. Часть вещества вылилась в море. В центре «Баско» отметили, что при низких температурах февраля-марта пальмовое масло образовало плотные пласты, которые при контакте с песком и остатками мазута создали токсичный конгломерат.

9 апреля руководитель штаба «Дельфины» Александр Кирпа в интервью «НСН» рассказал, что волонтерам приходится вручную убирать берег, так как техника в этих местах не проедет. Он заявил, что власти региона уже два месяца не сообщают о проблеме.

«Сейчас непонятны масштабы. Я думаю, что мы соберем около тысячи тонн. Местные власти находятся в координации с волонтерами, они помогают. Не так рьяно, конечно, потому что не считают, что эта некая ЧС. Оно и не объявлялось. Об этой ситуации в принципе как-то молчат, огласке это не предается. Уже два месяца, как выбросы произошли», — поделился Кирпа.

Центр «Баско» и штаб «Дельфины» призывают власти Кубани официально объявить ЧС федерального уровня и квалифицировать деятельность волонтеров как аварийно-спасательную.