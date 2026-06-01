В Краснодаре полностью открыли движение по Тургеневскому мосту
Автомобильное движение по Тургеневскому мосту запустили по всем четырем полосам
1 июня пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что мэр города Евгений Наумов и глава Тахтамукайского района Аскер Савв официально открыли полноценное движение по Тургеневскому мосту. Теперь автомобили могут ездить по всем четырем полосам.
В ходе капитального ремонта специалисты заменили все балки пролетов, отремонтировали поверхности опор укрепляющими смесями, заменили перилы и парапеты, а также покрытие проезжей части и тротуаров. Благоустройство прилегающей территории запланировано на август.
«Этот мост — наш общий успех и залог комфортного передвижения для жителей и гостей Краснодара, Кубани и Республики Адыгеи», — заявил Наумов.
Напомним, ремонт Тургеневского моста начался 16 апреля 2025 года. В этот же день там образовались пробки в обе стороны и продолжались до окончания работ. Единственным исполнителем является ООО «Основа». Владелец компании — депутат ЗСК Александр Карпенко. Общая стоимость контракта составляет 1,2 млрд рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре отложили ремонт подъезда к Тургеневскому мосту за 85 млн рублей.