В Краснодаре полностью открыли движение по Тургеневскому мосту

  © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»
Автомобильное движение по Тургеневскому мосту запустили по всем четырем полосам

1 июня пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что мэр города Евгений Наумов и глава Тахтамукайского района Аскер Савв официально открыли полноценное движение по Тургеневскому мосту. Теперь автомобили могут ездить по всем четырем полосам.

В ходе капитального ремонта специалисты заменили все балки пролетов, отремонтировали поверхности опор укрепляющими смесями, заменили перилы и парапеты, а также покрытие проезжей части и тротуаров. Благоустройство прилегающей территории запланировано на август.

«Этот мост — наш общий успех и залог комфортного передвижения для жителей и гостей Краснодара, Кубани и Республики Адыгеи», — заявил Наумов.

Напомним, ремонт Тургеневского моста начался 16 апреля 2025 года. В этот же день там образовались пробки в обе стороны и продолжались до окончания работ. Единственным исполнителем является ООО «Основа». Владелец компании — депутат ЗСК Александр Карпенко. Общая стоимость контракта составляет 1,2 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре отложили ремонт подъезда к Тургеневскому мосту за 85 млн рублей.

