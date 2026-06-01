В Краснодаре полностью открыли движение по Тургеневскому мосту

Автомобильное движение по Тургеневскому мосту запустили по всем четырем полосам

1 июня пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что мэр города Евгений Наумов и глава Тахтамукайского района Аскер Савв официально открыли полноценное движение по Тургеневскому мосту. Теперь автомобили могут ездить по всем четырем полосам.

В ходе капитального ремонта специалисты заменили все балки пролетов, отремонтировали поверхности опор укрепляющими смесями, заменили перилы и парапеты, а также покрытие проезжей части и тротуаров. Благоустройство прилегающей территории запланировано на август.

«Этот мост — наш общий успех и залог комфортного передвижения для жителей и гостей Краснодара, Кубани и Республики Адыгеи», — заявил Наумов.