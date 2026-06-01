В поселке Ростовской области ввели режим ЧС после ночной атаки дронов

В Матвеевом Кургане после удара более 50 БПЛА загорелось топливное хранилище, повреждены жилые дома, магазины и аптека, жителей эвакуировали

31 мая глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова сообщила в своем телеграм-канале, что в результате удара загорелась нефтебаза в райцентре. В поселке Матвеев Курган ввели режим чрезвычайной ситуации.

Площадь возгорания составила 3,6 тыс. кв. метров. К ликвидации привлекли более 100 человек и пожарный поезд МЧС. На момент объявления ЧС очаг полностью не был локализован. Помимо нефтебазы, пострадали 17 жилых домов, автомобиль, три магазина и аптека. Жителей ближайших домов эвакуировали, в поселковом Доме культуры развернули пункт временного размещения. Пострадавших среди жителей, по данным главы района, нет.

Удар по Матвееву Кургану стал частью масштабной ночной атаки: в ночь на 31 мая над Ростовской областью сбили более 50 дронов в девяти районах. Нефтебаза в поселке уже подвергалась атаке — в октябре 2025 года на ней также вспыхнул пожар после попадания обломков БПЛА.

На момент публикации новости пост Дины Алборовой был удален из ее телеграм-канала. Осталось лишь сообщение о том, что в ночь на 31 мая силы ПВО «отражали атаку врага».