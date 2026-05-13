Роспотребнадзор скрыл результаты проб воды и песка в Анапе

13 мая эколог Евгений Витишко опубликовал в своем телеграм-канале ответ Роспотребнадзора на запрос депутата Олега Янцена. В нем сказано, что ведомство не будет раскрывать результаты исследований проб воды и песка, взятых в Анапе после разлива нефти в 2024 году. В Роспотребнадзоре сослались на распоряжение Правительственной комиссии, которое «ограничивает круг лиц, имеющих доступ к этой информации». Согласно документу, данные о ликвидации последствий ЧП запрещено передавать журналистам и блогерам. Теперь результаты мониторинга загрязнений ведомство может направлять только в Правительственную комиссию для координации работ.

«Секрет — он и в Африке секрет, а не только в Анапе. Могу представить, какие ответы будут по Туапсе. Ведь почти за четыре недели мы только раз увидели в канале оперштаба, что есть какие-то превышения в воздухе», — прокомментировал Витишко.



Эколог отметил, что нефть содержит около тысячи химических соединений, однако их концентрация в почве, воде, песке и организмах представителей местной флоры и фауны до сих пор остается неизвестной.



Напомним, что в декабре 2024 года два танкера «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе. В результате аварии в Черное море попало 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.



В сентябре 2025 года власти отчитались, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Однако волонтеры до сих пор находят на пляжах Анапы и Темрюкского района нефтепродукты, испачканных птиц, мертвых животных и пальмовое масло.



Ранее в Росприроднадзоре заявили: пока затонувшие части танкера не убрали со дна моря, они угрожают окружающей среде. Несмотря на это, власти разрешили открыть ряд пляжей Анапы в этом курортном сезоне.