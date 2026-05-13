Роспотребнадзор скрыл результаты проб воды и песка в Анапе

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Роспотребнадзор отказался делиться данными о состоянии воды и песка в Анапе после разлива нефти

13 мая эколог Евгений Витишко опубликовал в своем телеграм-канале ответ Роспотребнадзора на запрос депутата Олега Янцена. В нем сказано, что ведомство не будет раскрывать результаты исследований проб воды и песка, взятых в Анапе после разлива нефти в 2024 году. В Роспотребнадзоре сослались на распоряжение Правительственной комиссии, которое «ограничивает круг лиц, имеющих доступ к этой информации».

Согласно документу, данные о ликвидации последствий ЧП запрещено передавать журналистам и блогерам. Теперь результаты мониторинга загрязнений ведомство может направлять только в Правительственную комиссию для координации работ.

Роспотребнадзор признал один из песчаных пляжей Анапы безопасным:

«Секрет — он и в Африке секрет, а не только в Анапе. Могу представить, какие ответы будут по Туапсе. Ведь почти за четыре недели мы только раз увидели в канале оперштаба, что есть какие-то превышения в воздухе», — прокомментировал Витишко.

Эколог отметил, что нефть содержит около тысячи химических соединений, однако их концентрация в почве, воде, песке и организмах представителей местной флоры и фауны до сих пор остается неизвестной.

Напомним, что в декабре 2024 года два танкера «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе. В результате аварии в Черное море попало 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

В сентябре 2025 года власти отчитались, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Однако волонтеры до сих пор находят на пляжах Анапы и Темрюкского района нефтепродукты, испачканных птиц, мертвых животных и пальмовое масло.

Ранее в Росприроднадзоре заявили: пока затонувшие части танкера не убрали со дна моря, они угрожают окружающей среде. Несмотря на это, власти разрешили открыть ряд пляжей Анапы в этом курортном сезоне.

Как писали Юга.ру, на новый песок для пляжей Анапы потратят полмиллиарда рублей. Экологи и жители уже не раз критиковали его.

Анапа Нефть Пляжи Разлив нефти Роспотребнадзор Черное море Экология

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре психолог расскажет, как развить стойкость и научиться справляться со стрессом
17 несчастных случаев и тысячи нарушений: прокуратура проверила безопасность на предприятиях Кубани
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову приговорили к 5,5 годам условно
Власти назвали новые сроки завершения трех долгостроев Краснодара
Атаман Афипского казачьего общества и экс-депутат «Единой России» попался на крупной взятке
Роспотребнадзор скрыл результаты проб воды и песка в Анапе

Лента новостей

«Не дайте политтехнологам засушить вашу любовь к родине»
Сегодня, 15:00
«Не дайте политтехнологам засушить вашу любовь к родине»
Максим Шевченко — о Краснодарском крае, казачестве, борьбе элит и грядущих выборах
Тихая радость среди глушилок
Вчера, 14:50
Тихая радость среди глушилок
Как в Новороссийске прошел парад Победы
Прощай, золото?
Вчера, 10:55
Прощай, золото?
Как «Краснодар» упустил лидерство в предпоследнем туре РПЛ

Реклама на сайте