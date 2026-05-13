В школах Краснодара последние звонки пройдут 26 мая. На них пригласят участников СВО и ветеранов локальных войн

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

Власти Краснодара рассказали, как пройдут линейки в городских школах

12 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в 2026 году последние звонки в школах столицы Кубани состоятся 26 мая в 8:30. В них примут участие более 29 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов, а также учащиеся 1-х и 4-х классов.

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что важно обеспечить безопасность детей, родителей и педагогов. Поэтому во всех школах будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, службы спасения и врачи.

Также Наумов заявил, что на линейки должны быть приглашены «современные герои» — участники СВО и ветераны локальных войн.

Читайте также:

Директор департамента образования Елена Ильченко заявила, что сейчас в школах готовятся к проведению последних звонков: проверяют эвакуационные выходы и готовность охранников оперативно информировать МВД, ФСБ и другие службы в случае ЧС.

Как писали Юга.ру, в школах Кубани с 31 марта идет прием заявлений на прием в первый класс.

выпускники Город Евгений Наумов Краснодар Образование СВО Школа Школьники

Новости

СМИ и духовенство назвали восемь погибших при отражении атаки у Крымского моста. Власти о потерях не сообщали
В Новороссийске начали строить туркомплекс за 33 млрд рублей в районе, который часто атакуют БПЛА. Жители против проекта
В школах Краснодара последние звонки пройдут 26 мая. На них пригласят участников СВО и ветеранов локальных войн
Суд изъял у экс-министра Карачаево-Черкесии активы на десятки миллионов рублей
Маршрут турпоезда, курсирующего между Сириусом и столицей Абхазии, продлят до Сухумского аэропорта
БПЛА атаковали Темрюкский район. Пострадали два человека, горит предприятие

Лента новостей

Тихая радость среди глушилок
Вчера, 14:50
Тихая радость среди глушилок
Как в Новороссийске прошел парад Победы
Прощай, золото?
Вчера, 10:55
Прощай, золото?
Как «Краснодар» упустил лидерство в предпоследнем туре РПЛ
Футбольные страсти
Вчера, 15:35 Реклама
Футбольные страсти
«Пятёрочка» разыгрывает игровые консоли, домашние кинотеатры и 5 миллионов рублей

Реклама на сайте