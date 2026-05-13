В школах Краснодара последние звонки пройдут 26 мая. На них пригласят участников СВО и ветеранов локальных войн

12 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в 2026 году последние звонки в школах столицы Кубани состоятся 26 мая в 8:30. В них примут участие более 29 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов, а также учащиеся 1-х и 4-х классов.

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что важно обеспечить безопасность детей, родителей и педагогов. Поэтому во всех школах будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, службы спасения и врачи.

Также Наумов заявил, что на линейки должны быть приглашены «современные герои» — участники СВО и ветераны локальных войн.