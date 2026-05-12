Прощай, золото? Как «Краснодар» упустил лидерство в предпоследнем туре РПЛ

Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает о крахе чемпионских надежд «Краснодара» и о роли бывших «зенитовцев» Лунева и Сергеева в матче с «Динамо».

Наверное, кривить душой уже не нужно: «Зенит» наверняка станет чемпионом через неделю. «Краснодар» умудрился не просто потерять очки против «Динамо», но и вообще проиграть, имея огромное количество моментов для того, чтобы решить исход матча в свою пользу.

Начало матча сложилось для «быков» удачно: они открыли счет и, казалось, полностью контролировали ход игры. Сложно сказать, какую разновидность озверина использовал в перерыве Ролан Гусев, но на второй тайм «Динамо» вышло совершенно другим.

Довольно быстро москвичам удалось забить — Мурад Мусаев после матча признал это обычной ошибкой, но дело как раз в том, что в таких матчах «обычных» ошибок не бывает. Они все очень дорогостоящи, и «Краснодар» позволил сопернику слишком многое для чемпионской гонки. Тем не менее он неоднократно мог выйти вперед и даже закрепить свое преимущество, но все голевые моменты разбазарил с совершенно неимоверным легкомыслием.

Безусловно, Кевину Ленини и Хуану Боселли их моменты будут долго сниться, но только сейчас это уже не имеет никакого отношения к сути. Она в том, что «Зенит» впереди на два очка, и его в следующем туре устраивает даже ничья. А «Краснодар» может надеяться только на чудо, которое все же маловероятно.

Ничто не бывает так важно в футболе, как реализация голевых моментов. Странно, но «Краснодар» смотрелся хуже в выездных матчах против «Зенита» и «Спартака», тем не менее там добивался нужного результата. Здесь, играя лучше и имея совершенно убойные моменты, он умудрился проиграть.

Успех «Динамо» принесли два бывших игрока «Зенита» — вратарь Андрей Лунев и нападающий Иван Сергеев. Никто ничего от них не ожидал, более того, казалось, что кубковое поражение окончательно убило амбиции «Динамо». Один только вид Ролана Гусева подчеркивал: команда вышла максимально злой, получится или не получится — дело такое, но равнодушных на поле не будет. В итоге так и вышло: все претензии «быки» могут предъявлять только и исключительно себе.

Начать можно с Кордобы. Колумбиец отмечал свой день рождения, но вряд ли он запомнит его надолго, в отличие от Сергеева, который и на поле отпраздновал как следует, и поздравления от «Зенита» потом получил. И, вполне вероятно, «Краснодар» забыл матч двухлетней давности, когда именно он лишил «Динамо» чемпионства. Забыл, что ему будут мстить. Кстати, «Зенит» тогда играл с «Ростовом» — как сыграет и сейчас».

Особенно памятным для «Краснодара» будет, разумеется, момент Боселли. Во-первых, выходы «один в ноль» случаются в футболе нечасто. Во-вторых, у Боселли была куча времени решить, как завершать этот момент. Именно поэтому запоротый шанс, вероятно, будет приходить в кошмарах «Краснодару» еще очень-очень долго. Нанести удар Боселли не мешал никто, кроме него самого: на последних метрах он, кажется, несколько раз поменял свое решение.

    Хуан Боселли в гостевом матче с московским «Динамо», 11 мая 2026 года © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Счастливая нога:

Мог стать героем и будущий участник чемпионата мира Кевин Ленини. Вообще это очень забавно — «Краснодар» порой использовал совершенно неочевидные моменты, но не забил тогда, когда казалось, что промахнуться просто сложнее. Да и еще пропустил необязательный гол в концовке.

Теперь крайне любопытно, сохранят ли «быки» эмоциональный настрой на финал Кубка. Все же идти к золотому дублю, как это было еще 24 часа назад, и просто готовиться к Кубку — это несколько различные истории. Сейчас разочарование наверняка очень велико, но время, чтобы с ним справиться, пока еще есть. Есть ли возможности?

Мурад Мусаев после матча сетовал на короткую скамейку, но с ней все было ясно уже очень давно. Это могло стать ахиллесовой пятой — и стало. «Динамо» принесли успех бывшие «зенитовцы», а самому «Зениту» — бывший «краснодарец» Александр Ерохин. Это жизнь…

Лунева после игры во флэш-интервью на «Матч ТВ» спросили об этом символизме, помощи бывшим одноклубникам: «Может, юбилей не будут переносить на этот раз. Ладно, это шутка».

Для кого этот матч точно был «игрой на разрыв», так это для удаленного Ролана Гусева. У этого тренера свои отношения с «Краснодаром», и после неудачи в Кубке России этот матч был для него фактически всем. Он не пропускал ни одного судейского решения, и в итоге удостоился красной карточки от одного из самых терпеливых арбитров России — Инала Танашева.

Теперь важнейшей задачей «Краснодара», вероятно, становится индивидуальный показатель его игрока: в матче с «Динамо» Эдуард Сперцян исполнил свою шестнадцатую голевую передачу. До Эдуарда столько же ассистов за сезон в РПЛ отдавали три футболиста — Дмитрий Лоськов (сезон-2003), Халк (сезон-2015/16) и Максим Глушенков (сезон-2023/24). В последнем туре Сперцян может выйти на чистое первое место — но, думается, он обменял бы все 16 голевых передач на лидерство после 29 тура.

В итоге «Краснодар» вместо своего самого успешного сезона — а еще вчера дубль казался реальностью — может провести чуть ли не самый неудачный. Хватит ли еще сил на финал Кубка — вот в чем вопрос. Притом что соперник явно будет мотивирован запредельно — новому тренеру «Спартака» очень нужен титул, чтобы общественность перестала изучать его работу под микроскопом.

А что нужно сейчас «Краснодару»? Возможно, перезагрузка. Все же команда очень возрастная и с короткой обоймой запасных. Но это уже тема совсем другого, более позднего разговора…

«Динамо» — «Краснодар» — 2:1 (0:1)

Голы: Коста (Сперцян), 33 (0:1), Тюкавин (Касерес), 48 (1:1), Сергеев, 90+3 (2:1).
«Динамо» (Москва): Лунёв, Скопинцев, Осипенко, Маричаль, Маринкин, Глебов (Чавес, 82), Гомес (Бабаев, 59), Бителло (Антон Миранчук, 59), Нгамалё (Гладышев, 82), Тюкавин (Сергеев, 70).
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Пальцев, Ленини, Черников (Аугусто, 59), Сперцян (Жубал, 83), Батчи (Боселли, 64), Кривцов, Кордоба.
Предупреждения: Тюкавин, 30, Сергеев, 86, Осипенко, 90+4 — Кордоба, 90+1.
Судьи: Инал Танашев (Нальчик), Рустам Мухтаров (Петрозаводск), Адлан Хатуев (Грозный).
Арбитры ВАР: Павел Кукуян (Сочи), Роман Сафьян (Москва).
11 мая 2026 года. Москва. Стадион «ВТБ Арена». 13 градусов. Пасмурно.

