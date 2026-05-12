Прощай, золото? Как «Краснодар» упустил лидерство в предпоследнем туре РПЛ

Наверное, кривить душой уже не нужно: «Зенит» наверняка станет чемпионом через неделю. «Краснодар» умудрился не просто потерять очки против «Динамо», но и вообще проиграть, имея огромное количество моментов для того, чтобы решить исход матча в свою пользу.

Начало матча сложилось для «быков» удачно: они открыли счет и, казалось, полностью контролировали ход игры. Сложно сказать, какую разновидность озверина использовал в перерыве Ролан Гусев, но на второй тайм «Динамо» вышло совершенно другим.

Довольно быстро москвичам удалось забить — Мурад Мусаев после матча признал это обычной ошибкой, но дело как раз в том, что в таких матчах «обычных» ошибок не бывает. Они все очень дорогостоящи, и «Краснодар» позволил сопернику слишком многое для чемпионской гонки. Тем не менее он неоднократно мог выйти вперед и даже закрепить свое преимущество, но все голевые моменты разбазарил с совершенно неимоверным легкомыслием.

Безусловно, Кевину Ленини и Хуану Боселли их моменты будут долго сниться, но только сейчас это уже не имеет никакого отношения к сути. Она в том, что «Зенит» впереди на два очка, и его в следующем туре устраивает даже ничья. А «Краснодар» может надеяться только на чудо, которое все же маловероятно.

Ничто не бывает так важно в футболе, как реализация голевых моментов. Странно, но «Краснодар» смотрелся хуже в выездных матчах против «Зенита» и «Спартака», тем не менее там добивался нужного результата. Здесь, играя лучше и имея совершенно убойные моменты, он умудрился проиграть.

Успех «Динамо» принесли два бывших игрока «Зенита» — вратарь Андрей Лунев и нападающий Иван Сергеев. Никто ничего от них не ожидал, более того, казалось, что кубковое поражение окончательно убило амбиции «Динамо». Один только вид Ролана Гусева подчеркивал: команда вышла максимально злой, получится или не получится — дело такое, но равнодушных на поле не будет. В итоге так и вышло: все претензии «быки» могут предъявлять только и исключительно себе.

Начать можно с Кордобы. Колумбиец отмечал свой день рождения, но вряд ли он запомнит его надолго, в отличие от Сергеева, который и на поле отпраздновал как следует, и поздравления от «Зенита» потом получил. И, вполне вероятно, «Краснодар» забыл матч двухлетней давности, когда именно он лишил «Динамо» чемпионства. Забыл, что ему будут мстить. Кстати, «Зенит» тогда играл с «Ростовом» — как сыграет и сейчас».

Особенно памятным для «Краснодара» будет, разумеется, момент Боселли. Во-первых, выходы «один в ноль» случаются в футболе нечасто. Во-вторых, у Боселли была куча времени решить, как завершать этот момент. Именно поэтому запоротый шанс, вероятно, будет приходить в кошмарах «Краснодару» еще очень-очень долго. Нанести удар Боселли не мешал никто, кроме него самого: на последних метрах он, кажется, несколько раз поменял свое решение.