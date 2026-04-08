«Золотые пески» под слоем глины. Экологи и жители раскритиковали новый песок на пляжах Анапы

4 апреля блогер Андрей Маковозов опубликовал в своем телеграм-канале фото песка, завезенного на пляж в Витязево. На кадрах видно, что после шторма береговая линия покрылась глиняными фракциями и камнями. Из-за этого ходить босиком по пляжу невозможно. При этом, по словам Маковозова, на проблемных участках уже монтируют навесы и раздевалки. По его мнению, очищать песок от глины перед началом курортного сезона уже никто не будет.

Блогер опасается, что стремление открыть пляжи любой ценой может привести к потере туристической привлекательности Анапы в долгосрочной перспективе. Маковозов призывает власти пересмотреть логистику и завозить песок более высокого качества из других месторождений, чтобы берег курорта не потерял свои лечебные свойства.



«Я только за отсыпку пляжей песком, но не таким. Нельзя подходить к вопросу формально, ограничиваясь лишь показателями норм нефтепродуктов в пробах песка для Роспотребнадзора, а также нужно учитывать фактор органолептических и физико-химических свойств песка, о чем неоднократно говорили все экологи», — отметил он.



На публикацию Маковозова отреагировал эколог Евгений Витишко. Он заявил, что завезенный песок явно не соответствует природному по составу.



«Как бы ни пытался оперштаб вместе с учеными рассказать, что песок аналогичный или близкий по составу — это не так. Время покажет, как «мазутная Анапа» вновь превратится в детский курорт и сколько понадобится лет, чтобы вернуть ему тот песок, который был ранее», — прокомментировал Витишко.



Напомним, что власти Кубани хотят открыть пляжи Анапы к 1 июня. Эту инициативу раскритиковали экологи и волонтеры. Эксперты считают, что начатая в феврале отсыпка берега новым песком создает иллюзию чистоты, скрывая остатки мазута. Активисты штаба «Дельфины» заявили, что результаты проб нельзя считать объективными, так как привозной слой еще не перемешался с загрязненным грунтом.