«Золотые пески» под слоем глины. Экологи и жители раскритиковали новый песок на пляжах Анапы

Краснодарский край

Распечатать

  © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы» https://t.me/makovozovy/57176
Песок, завезенный на пляж в Витязево, размыло после шторма. Жители обнаружили на берегу камни и комки глины

4 апреля блогер Андрей Маковозов опубликовал в своем телеграм-канале фото песка, завезенного на пляж в Витязево. На кадрах видно, что после шторма береговая линия покрылась глиняными фракциями и камнями. Из-за этого ходить босиком по пляжу невозможно.

При этом, по словам Маковозова, на проблемных участках уже монтируют навесы и раздевалки. По его мнению, очищать песок от глины перед началом курортного сезона уже никто не будет.

Ученые Кубанского госуниверситета одобрили новый песок для пляжей Анапы

Блогер опасается, что стремление открыть пляжи любой ценой может привести к потере туристической привлекательности Анапы в долгосрочной перспективе. Маковозов призывает власти пересмотреть логистику и завозить песок более высокого качества из других месторождений, чтобы берег курорта не потерял свои лечебные свойства.

«Я только за отсыпку пляжей песком, но не таким. Нельзя подходить к вопросу формально, ограничиваясь лишь показателями норм нефтепродуктов в пробах песка для Роспотребнадзора, а также нужно учитывать фактор органолептических и физико-химических свойств песка, о чем неоднократно говорили все экологи», — отметил он. 

На публикацию Маковозова отреагировал эколог Евгений Витишко. Он заявил, что завезенный песок явно не соответствует природному по составу.

«Как бы ни пытался оперштаб вместе с учеными рассказать, что песок аналогичный или близкий по составу — это не так. Время покажет, как «мазутная Анапа» вновь превратится в детский курорт и сколько понадобится лет, чтобы вернуть ему тот песок, который был ранее», — прокомментировал Витишко.

Напомним, что власти Кубани хотят открыть пляжи Анапы к 1 июня. Эту инициативу раскритиковали экологи и волонтеры. Эксперты считают, что начатая в феврале отсыпка берега новым песком создает иллюзию чистоты, скрывая остатки мазута. Активисты штаба «Дельфины» заявили, что результаты проб нельзя считать объективными, так как привозной слой еще не перемешался с загрязненным грунтом.

Как писали Юга.ру, в марте Анапчане усомнились в качестве песка, завезенного на пляж в Витязево.

Анапа Нефть Пляжи Разлив нефти Экология

Новости

Лента новостей

