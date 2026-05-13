СМИ и духовенство назвали восемь погибших при отражении атаки у Крымского моста. Власти о потерях не сообщали
По информации СМИ, восемь пограничников, отбивавших атаку на Крымский мост 30 апреля, погибли
6 мая «Живая Кубань» сообщила имена восьми сотрудников Пограничной службы ФСБ, предположительно погибших в ночь на 30 апреля при отражении атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК) у Крымского моста. Издание сослалось на Романа Баранова, председателя региональной организации ветеранов-пограничников Всероссийского Совета пограничников.
По версии Баранова, экипаж пограничного катера ПСКА-300 типа «Сокол» отразил атаку около десяти БЭК, направлявшихся к мосту. Пограничники совместно с моряками Черноморского флота и сотрудниками Росгвардии уничтожили восемь беспилотников на подходе, удары двух прорвавшихся катеров «Сокол» принял на себя — катер взорвался и затонул в Керченском проливе, троих членов экипажа выбросило за борт, их удалось спасти.
Впервые список из восьми имен с фамилиями, званиями и датами рождения опубликовал 4 мая телеграм-канал ВЧК-ОГПУ*, ссылающийся на источники в российских силовых структурах. Пост сопровождался фотографией траурной таблички. Список, который позднее привела «Живая Кубань», полностью совпал с версией ВЧК-ОГПУ*: старший лейтенант Никита Подорога, старшие мичманы Заир Ахмедов, Василий Маховский, Артем Шевердинов и Александр Ситюков, мичманы Юрий Калита, Андрей Ковтунов и Владислав Туркин.
6 мая настоятель краснодарского храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов опубликовал в своем телеграм-канале пост о гибели пограничников. В отличие от публикаций ВЧК-ОГПУ* и «Живой Кубани», Игнатов перечислил только имена погибших — без фамилий. Публикация сопровождалась евангельской цитатой: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Эту запись затем перепостили писатель Захар Прилепин, историк Александр Дюков и публицист Модест Колеров.
9 мая похожий по содержанию пост — с тем же списком имен и без фамилий — появился в официальном телеграм-канале Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
Российские власти о гибели экипажа официально не сообщали. Минобороны РФ в сводке от 30 апреля заявило лишь об уничтожении украинских БПЛА в Черном море.
Напомним, что 30 апреля движение по Крымскому мосту перекрыли в третьем часу ночи — на станциях Кубани и полуострова застряли девять пассажирских поездов, задержки доходили до семи часов.
Это не первая попытка атаковать переправу. В июне 2025 года Кремль подтвердил попытку удара двумя надводными беспилотниками. До этого мост атаковали в октябре 2022-го и в июле 2023 года — оба раза были человеческие жертвы и серьезные повреждения конструкции.
* — Минюст признал телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» иностранным агентом.