6 мая «Живая Кубань» сообщила имена восьми сотрудников Пограничной службы ФСБ, предположительно погибших в ночь на 30 апреля при отражении атаки украинских безэкипажных катеров (БЭК) у Крымского моста. Издание сослалось на Романа Баранова, председателя региональной организации ветеранов-пограничников Всероссийского Совета пограничников.

По версии Баранова, экипаж пограничного катера ПСКА-300 типа «Сокол» отразил атаку около десяти БЭК, направлявшихся к мосту. Пограничники совместно с моряками Черноморского флота и сотрудниками Росгвардии уничтожили восемь беспилотников на подходе, удары двух прорвавшихся катеров «Сокол» принял на себя — катер взорвался и затонул в Керченском проливе, троих членов экипажа выбросило за борт, их удалось спасти.

Впервые список из восьми имен с фамилиями, званиями и датами рождения опубликовал 4 мая телеграм-канал ВЧК-ОГПУ*, ссылающийся на источники в российских силовых структурах. Пост сопровождался фотографией траурной таблички. Список, который позднее привела «Живая Кубань», полностью совпал с версией ВЧК-ОГПУ*: старший лейтенант Никита Подорога, старшие мичманы Заир Ахмедов, Василий Маховский, Артем Шевердинов и Александр Ситюков, мичманы Юрий Калита, Андрей Ковтунов и Владислав Туркин.

6 мая настоятель краснодарского храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов опубликовал в своем телеграм-канале пост о гибели пограничников. В отличие от публикаций ВЧК-ОГПУ* и «Живой Кубани», Игнатов перечислил только имена погибших — без фамилий. Публикация сопровождалась евангельской цитатой: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Эту запись затем перепостили писатель Захар Прилепин, историк Александр Дюков и публицист Модест Колеров.

9 мая похожий по содержанию пост — с тем же списком имен и без фамилий — появился в официальном телеграм-канале Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Российские власти о гибели экипажа официально не сообщали. Минобороны РФ в сводке от 30 апреля заявило лишь об уничтожении украинских БПЛА в Черном море.