Атаман Афипского казачьего общества и экс-депутат «Единой России» попался на крупной взятке

Краснодарский край

  • Роман Головко © Скриншот фото из телеграм-канала «Кошик»
Казачий атаман и учредитель патриотического клуба Роман Головко угодил под статью о коррупции

13 мая журналист Андрей Кошик сообщил, что в отношении атамана Афипского казачьего общества, учредителя военно-патриотического клуба казачьей молодежи «Сечь» и экс-депутата «Единой России» Романа Головко возбудили уголовное дело по статье о посредничестве в крупном взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом обозревателю рассказали собственные источники в правоохранительных органах.

Дело ведет Следственный комитет. По данным журналиста, атаман Головко полностью признал свою вину и дал показания. Обвиняемого поместили в СИЗО.

По данным Kub Mash, сторона защиты просила смягчить меру пресечения вплоть до домашнего ареста. Аадвокаты указывали на то, что у их подзащитного пятеро детей. Однако суд и следствие сочли доводы обвинения более весомыми.

Статья о посредничестве в крупном взяточничестве относится к категории особо тяжких. Фигуранту грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в Краснодаре сняли с должности атамана Власова и осудили на 11 лет колонии за коррупцию. 

Деньги Казачество Коррупция Кубанское казачье войско Полиция

