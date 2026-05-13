Атаман Афипского казачьего общества и экс-депутат «Единой России» попался на крупной взятке

Казачий атаман и учредитель патриотического клуба Роман Головко угодил под статью о коррупции

13 мая журналист Андрей Кошик сообщил, что в отношении атамана Афипского казачьего общества, учредителя военно-патриотического клуба казачьей молодежи «Сечь» и экс-депутата «Единой России» Романа Головко возбудили уголовное дело по статье о посредничестве в крупном взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом обозревателю рассказали собственные источники в правоохранительных органах.

Дело ведет Следственный комитет. По данным журналиста, атаман Головко полностью признал свою вину и дал показания. Обвиняемого поместили в СИЗО.