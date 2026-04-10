Десятки птиц в мазуте. На пляжах Анапы вновь нашли пострадавших пернатых, волонтеры просят помощи
На побережье Краснодарского края снова нашли птиц, полностью покрытых мазутом
10 апреля в анапском реабилитационном центре «Жемчужная» сообщили Юга.ру, что после затишья, длившегося с февраля, волонтеры снова начали массово принимать замазученных пернатых.
По словам активистов, ситуация обострилась вечером 9 апреля — в центр поступило пять птиц в критическом состоянии. Утром 10 апреля доставили еще 14 особей. Сейчас в пути еще около 10 пострадавших птиц.
Волонтеры отметили, что загрязнение оперения — стопроцентное. На кадрах видно, что некоторые особи буквально «замурованы» в мазуте.
Как спасают птиц:
- Первичная помощь: очистка клюва и ноздрей, чтобы птица могла дышать;
- Мойка и терапия: очистка от мазута, капельницы, прием препаратов и витаминов;
- Стационар: особи с тяжелым загрязнением остаются в боксах до полной линьки и восстановления сил;
- Реабилитация: переезд в центр с бассейнами, где пернатые ежедневно плавают, готовясь к возвращению в дикую природу.
«Потребовались десятки тысяч погибших птиц, чтобы это осознать»:
Сейчас в «Жемчужной» работают всего пять человек, которые не справляются с таким потоком «пациентов». Активисты просят о поддержке. Им необходимы средства для мытья посуды (Fairy), крахмал, перчатки, пеленки и свежие салаты для птиц. Также волонтеры нуждаются в физической помощи для чистки и ухода за птицами.
«Мы не понимаем, сколько птиц еще будет, но это уже массовая история. Нам очень нужны люди. Сейчас в центре всего пять человек на такое количество птиц», — рассказали в центре.
Напомним, что власти Кубани планируют открыть пляжи Анапы уже 1 июня. Однако волонтеры до сих пор находят на побережье испачканных птиц, мертвых животных, нефтепродукты и пальмовое масло.
Как писали Юга.ру, в марте пляжи Сочи и Сириуса оказались усыпаны мертвыми птицами. Орнитолог заявил, что причина — последствия разлива нефти в Черном море.
