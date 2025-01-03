Разлив нефти в Черном море назвали первой в мире аварией с «тяжелым» мазутом. Его не смогут убрать из толщи воды

Краснодарский край

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Стало известно, сколько и какой именно мазут попал в Черное море после крушения танкеров «Волгонефть»

2 января Минтранс РФ со ссылкой на данные Морспасслужбы сообщил, что в море вылилось около 2,4 тыс. тонн. 

«Это суммарно четыре танка с мазутом. Детальное обследование показало, что на обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна. В остальном корпуса танкеров не имеют видимых повреждений, утечки мазута не зафиксированы», — сообщили специалисты.

«А детям можно нефтяными отходами дышать?»:

В Минтрансе также рассказали, что ЧС в Керченском проливе — первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Он застывает при температуре +25 градусов, по плотности почти как вода, к тому же тяжелее любых других нефтепродуктов. Такой мазут не всплывает на поверхность, а ложится на дно или плавает в воде. 

«Пока еще нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Основной способ — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону», — добавили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что создана группа ученых, которые будут разрабатывать способы очистки песчаных, галечных и каменистых пляжей от мазута. Ученые будут работать совместно с предприятиями по переработке нефтепродуктов.

Как писали Юга.ру, в Сочи стали находить мертвых птиц, покрытых мазутом.

Анапа Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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