Разлив нефти в Черном море назвали первой в мире аварией с «тяжелым» мазутом. Его не смогут убрать из толщи воды

Стало известно, сколько и какой именно мазут попал в Черное море после крушения танкеров «Волгонефть»

«Это суммарно четыре танка с мазутом. Детальное обследование показало, что на обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна. В остальном корпуса танкеров не имеют видимых повреждений, утечки мазута не зафиксированы», — сообщили специалисты.

2 января Минтранс РФ со ссылкой на данные Морспасслужбы сообщил , что в море вылилось около 2,4 тыс. тонн.

В Минтрансе также рассказали, что ЧС в Керченском проливе — первая в мире авария с «тяжелым» топочным мазутом марки М100. Он застывает при температуре +25 градусов, по плотности почти как вода, к тому же тяжелее любых других нефтепродуктов. Такой мазут не всплывает на поверхность, а ложится на дно или плавает в воде.

«Пока еще нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Основной способ — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону», — добавили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что создана группа ученых, которые будут разрабатывать способы очистки песчаных, галечных и каменистых пляжей от мазута. Ученые будут работать совместно с предприятиями по переработке нефтепродуктов.