В Новороссийске начали строить туркомплекс за 33 млрд рублей в районе, который часто атакуют БПЛА. Жители против проекта

Жители Новороссийска высказались против строительства нового туркомплекса на границе Южного района и Мысхако

4 мая в телеграм-канале «Супер Новости Новороссийска» появилось видео, снятое местным жителем. По его словам, в городе началось строительство гостиничного комплекса в районе улицы Каллистратова на границе Южного района и Мысхако. Подписчик отметил, что в указанном месте появился глубокий котлован, а рабочие складывают грунт прямо поверх растущих деревьев.

Возводят комплекс рядом со стратегическим объектом. Во время атак БПЛА случаются попадания фрагментов дронов в многоэтажные жилые дома.

«Этот участок необходимо оставить в покое хотя бы окончания СВО», — считает руководитель АНБО «Малая земля» Елена Сухачева.

В городском управлении архитектуры заявили, что «на момент выдачи разрешения сведения о расположении территории в границах зоны военных объектов отсутствовали». В ведомстве добавили, что между военным объектом и гостиничным комплексом будет парковая зона.

Жители также напомнили о многолетней проблеме с плохим водоснабжением, а крупный туркомплекс может только ее обострить. Кроме того, по словам горожан, стройка перекрыла проход к морю.

Гостиничный комплекс в Новороссийске — результат инвестсоглашения на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2024 году. ООО «Алмазстрой» вложит в проект больше 33 млрд рублей.

В туркомплекс войдут 6 отелей на 4000 мест с кафе, ресторанами, торговым, детским имедицинским центрами. Появится и общественный бульвар, ведущий к морю, с оборудованными смотровыми площадками.