В Новороссийске начали строить туркомплекс за 33 млрд рублей в районе, который часто атакуют БПЛА. Жители против проекта

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Радио 104FM | Новая Россия»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Радио 104FM | Новая Россия»

Жители Новороссийска высказались против строительства нового туркомплекса на границе Южного района и Мысхако

4 мая в телеграм-канале «Супер Новости Новороссийска» появилось видео, снятое местным жителем. По его словам, в городе началось строительство гостиничного комплекса в районе улицы Каллистратова на границе Южного района и Мысхако. Подписчик отметил, что в указанном месте появился глубокий котлован, а рабочие складывают грунт прямо поверх растущих деревьев.

Исполняющая обязанности заместителя главы Наталья Ищенко заявила, что масштабный объект получил разрешение управления архитектуры и строительства.

Читайте также:

Возводят комплекс рядом со стратегическим объектом. Во время атак БПЛА случаются попадания фрагментов дронов в многоэтажные жилые дома.

«Этот участок необходимо оставить в покое хотя бы окончания СВО», — считает руководитель АНБО «Малая земля» Елена Сухачева.

В городском управлении архитектуры заявили, что «на момент выдачи разрешения сведения о расположении территории в границах зоны военных объектов отсутствовали». В ведомстве добавили, что между военным объектом и гостиничным комплексом будет парковая зона.

Жители также напомнили о многолетней проблеме с плохим водоснабжением, а крупный туркомплекс может только ее обострить. Кроме того, по словам горожан, стройка перекрыла проход к морю.

Гостиничный комплекс в Новороссийске — результат инвестсоглашения на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2024 году. ООО «Алмазстрой» вложит в проект больше 33 млрд рублей.

В туркомплекс войдут 6 отелей на 4000 мест с кафе, ресторанами, торговым, детским имедицинским центрами. Появится и общественный бульвар, ведущий к морю, с оборудованными смотровыми площадками.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2025 года власти Новороссийска заявили, что очередные перебои с водой произошли из-за атак беспилотников и отсутствия сотовой связи.

Безопасность Водоснабжение Инвестиции Новороссийск СВО Строительство

Новости

СМИ и духовенство назвали восемь погибших при отражении атаки у Крымского моста. Власти о потерях не сообщали
В Новороссийске начали строить туркомплекс за 33 млрд рублей в районе, который часто атакуют БПЛА. Жители против проекта
В школах Краснодара последние звонки пройдут 26 мая. На них пригласят участников СВО и ветеранов локальных войн
Суд изъял у экс-министра Карачаево-Черкесии активы на десятки миллионов рублей
Маршрут турпоезда, курсирующего между Сириусом и столицей Абхазии, продлят до Сухумского аэропорта
БПЛА атаковали Темрюкский район. Пострадали два человека, горит предприятие

Лента новостей

Тихая радость среди глушилок
Вчера, 14:50
Тихая радость среди глушилок
Как в Новороссийске прошел парад Победы
Прощай, золото?
Вчера, 10:55
Прощай, золото?
Как «Краснодар» упустил лидерство в предпоследнем туре РПЛ
Футбольные страсти
Вчера, 15:35 Реклама
Футбольные страсти
«Пятёрочка» разыгрывает игровые консоли, домашние кинотеатры и 5 миллионов рублей

Реклама на сайте