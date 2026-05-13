В Новороссийске начали строить туркомплекс за 33 млрд рублей в районе, который часто атакуют БПЛА. Жители против проекта
Жители Новороссийска высказались против строительства нового туркомплекса на границе Южного района и Мысхако
4 мая в телеграм-канале «Супер Новости Новороссийска» появилось видео, снятое местным жителем. По его словам, в городе началось строительство гостиничного комплекса в районе улицы Каллистратова на границе Южного района и Мысхако. Подписчик отметил, что в указанном месте появился глубокий котлован, а рабочие складывают грунт прямо поверх растущих деревьев.
Исполняющая обязанности заместителя главы Наталья Ищенко заявила, что масштабный объект получил разрешение управления архитектуры и строительства.
Читайте также:
Возводят комплекс рядом со стратегическим объектом. Во время атак БПЛА случаются попадания фрагментов дронов в многоэтажные жилые дома.
«Этот участок необходимо оставить в покое хотя бы окончания СВО», — считает руководитель АНБО «Малая земля» Елена Сухачева.
В городском управлении архитектуры заявили, что «на момент выдачи разрешения сведения о расположении территории в границах зоны военных объектов отсутствовали». В ведомстве добавили, что между военным объектом и гостиничным комплексом будет парковая зона.
Жители также напомнили о многолетней проблеме с плохим водоснабжением, а крупный туркомплекс может только ее обострить. Кроме того, по словам горожан, стройка перекрыла проход к морю.
Гостиничный комплекс в Новороссийске — результат инвестсоглашения на экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2024 году. ООО «Алмазстрой» вложит в проект больше 33 млрд рублей.
В туркомплекс войдут 6 отелей на 4000 мест с кафе, ресторанами, торговым, детским имедицинским центрами. Появится и общественный бульвар, ведущий к морю, с оборудованными смотровыми площадками.
Как писали Юга.ру, в сентябре 2025 года власти Новороссийска заявили, что очередные перебои с водой произошли из-за атак беспилотников и отсутствия сотовой связи.