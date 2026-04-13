Роспотребнадзор признал один из песчаных пляжей Анапы безопасным. Эколог сомневается в качестве песка
Пляж детского санатория «Вита» в Анапе получил положительное заключение Роспотребнадзора
13 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пляж санатория «Вита» в Анапе «соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, необходимым для безопасного пребывания детей». Территория получила положительное заключение Роспотребнадзора.
Пляж курорта «Вита» входил в число тестовых участков, куда завезли новый песок. Остальной берег, попавший в зону ЧС, будут отсыпать до 1 июня.
Ситуацию прокомментировал эколог Георгий Каваносян. Он усомнился в пригодности песка, завезенного на этот пляж.
«Интересно было бы почитать про характеристики песка, который используют. Если в нем много глины или мелких взвешенных частиц, то это уже вопрос его пригодности для пляжной зоны», — написал он.
Песчаный пляж детского санатория «Вита» расположен в районе Витязево на первой береговой линии Черного моря, на Пионерском проспекте. Оборудованная территория огорожена и предназначена только для отдыхающих лагеря.
«Золотые пески» под слоем глины:
Напомним, что ранее Роспотребнадзор исключил из опасной зоны восемь галечных пляжей Анапы — от Большого Утриша до «Высокого берега». Власти надеются, что к 1 июня положительное заключение получат и песчаные пляжи. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев доложил президенту Владимиру Путину, что в этом году Анапа примет отдыхающих.
Однако экологи и волонтеры считают, что отсыпка берега новым песком создает иллюзию чистоты, скрывая остатки старого мазута. В качестве песка сомневаются и жители Анапы. Они заявляли, что новый песок не похож на природный ни по цвету, ни по структуре.
Опасения вызывает и то, что волонтеры до сих пор находят на пляжах Анапы и Темрюкского района испачканных в мазуте птиц, мертвых животных, нефтепродукты и пальмовое масло.
Как писали Юга.ру, 11 апреля в Черном море заметили нефтяное пятно, движущееся к побережью Анапы. Утром 12 апреля волонтеры сообщили о выбросах мазута. Погибли и пострадали сотни птиц.
