Роспотребнадзор признал один из песчаных пляжей Анапы безопасным. Эколог сомневается в качестве песка

13 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пляж санатория «Вита» в Анапе «соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, необходимым для безопасного пребывания детей». Территория получила положительное заключение Роспотребнадзора.



Пляж курорта «Вита» входил в число тестовых участков, куда завезли новый песок. Остальной берег, попавший в зону ЧС, будут отсыпать до 1 июня.



Ситуацию прокомментировал эколог Георгий Каваносян. Он усомнился в пригодности песка, завезенного на этот пляж.

«Интересно было бы почитать про характеристики песка, который используют. Если в нем много глины или мелких взвешенных частиц, то это уже вопрос его пригодности для пляжной зоны», — написал он.