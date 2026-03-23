В Анапе хотят оштрафовать волонтера за очистку пляжа от мазута

Анапский активист очищал побережье от нефтепродуктов на квадроцикле. В отношении него составили административный протокол

22 марта эколог Евгений Витишко сообщил в своем телеграм-канале, что в Анапе в отношении волонтера составили административный протокол. Поводом стало его нахождение на особо охраняемой природной территории «Анапская пересыпь», где он участвовал в очистке побережья от мазута.

По данным активиста, претензии связаны с использованием транспорта на пляже. Сам волонтер пояснил, что передвигался на квадроцикле, чтобы вывозить тяжелые мешки с загрязненным песком.

Составленный протокол активист планирует обжаловать в суде.