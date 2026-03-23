В Анапе хотят оштрафовать волонтера за очистку пляжа от мазута
Анапский активист очищал побережье от нефтепродуктов на квадроцикле. В отношении него составили административный протокол
22 марта эколог Евгений Витишко сообщил в своем телеграм-канале, что в Анапе в отношении волонтера составили административный протокол. Поводом стало его нахождение на особо охраняемой природной территории «Анапская пересыпь», где он участвовал в очистке побережья от мазута.
По данным активиста, претензии связаны с использованием транспорта на пляже. Сам волонтер пояснил, что передвигался на квадроцикле, чтобы вывозить тяжелые мешки с загрязненным песком.
Составленный протокол активист планирует обжаловать в суде.
«Цвет не тот. И фактура совсем другая»:
«Ну вот и все. Можно сушить весла, так как администрация убрала все пляжи от мусора, мазута, пальмового масла и даже от людей. Все уборки можно закончить. За все отвечает и. о. министра природных ресурсов Кубани Еремин. Пусть он и убирает. Смеетесь? Я тоже. А за протокол посудимся», — прокомментировал ситуацию Витишко.
Напомним, что волонтеры до сих пор находят на пляжах Анапы и Темрюкского района нефтепродукты, испачканных птиц и мертвых животных. В конце февраля они также обнаружили пальмовое масло.
При этом 19 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что восемь пляжей Анапы исключили из опасной зоны. Их могут открыть уже этим летом, если пробы воды и грунта будут соответствовать нормам.
Как писали Юга.ру, 19 марта жители Новороссийска обнаружили на пляже мазут и маслянистую пленку.
