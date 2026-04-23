На новый песок для Анапы власти потратят полмиллиарда рублей

22 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Анапе началась отсыпка пляжей новым песком. Работы пройдут на четырех участках, первый из которых длиной 3,5 км — от Центрального пляжа до санатория «Бимлюк».

Всего власти планируют восстановить около 12 км прибрежной зоны. По словам губернатора, песок будут использовать из ближайших карьеров. Также Кондратьев заявил, что технология уже прошла проверку и «подтвердила свою эффективность».

Напомним, что власти Краснодарского края хотят открыть пляжи Анапы к 1 июня 2026 года. В феврале эти территории, пострадавшие после ЧС в Керченском проливе, начали восстанавливать с помощью нового песка.



13 апреля оперативный штаб назвал безопасным пляж санатория «Вита», который входил в число тестовых участков, куда завезли новый песок. Территория получила положительное заключение Роспотребнадзора. Однако эколог не согласился с этим.



Также экологи и волонтеры считают, что отсыпка берега новым песком создает иллюзию чистоты, скрывая остатки старого мазута. В качестве песка сомневаются и жители Анапы. Они заявляли, что новый песок не похож на природный ни по цвету, ни по структуре.



Опасения вызывает и то, что волонтеры до сих пор находят на пляжах Анапы и Темрюкского района испачканных в мазуте птиц, мертвых животных, нефтепродукты и пальмовое масло.