В Ростовской области сняли ошибочный арест с квартиры 88-летней блокадницы

Ростовская область

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
88-летней жительнице блокадного Ленинграда из Константиновска полгода не могли вернуть единственное жилье

12 мая пресс-служба управления Следственного комитета Ростовской области сообщила, что в Константиновске сняли арест с единственного жилья 88-летней жительницы блокадного Ленинграда. Обременение, наложенное на квартиру еще в ноябре 2025 года, оказалось результатом ошибки: данные пожилой женщины совпали с данными другого человека, на имущество которого должны были наложить арест.

Об аресте дончанка узнала случайно — из уведомления на портале «Госуслуги». Обращения в органы внутренних дел, местную администрацию и иные инстанции в течение нескольких месяцев результата не дали — арест снять не удавалось. Разобраться в ситуации удалось только после того, как жительница Константиновска дошла лично до руководителя областного следкома. Все ограничения с ее имущества сняли.

Случаи ошибочных арестов имущества из-за совпадения персональных данных встречаются регулярно — в ФССП даже ведут специальный «реестр двойников» для тех, кого ошибочно идентифицировали как должников.

Напомним, что накануне 81-й годовщины Победы губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о единовременной краевой выплате участникам Великой Отечественной войны в 40 тыс. рублей — с учетом федеральных 10 тыс. от Социального фонда России каждый из 165 оставшихся фронтовиков региона должен получили к 9 Мая по 50 тыс. рублей.

Среди стран СНГ в 2026 году лидерами по размеру разовой помощи ветеранам стали Казахстан (от 240 тыс. до 880 тыс. рублей), Узбекистан (около 184 тыс. рублей) и Кыргызстан (около 170 тыс. рублей).

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае появился новый вид мошенничества: жителям предлагают сдать квартиру под оборудование связи.

«Не дайте политтехнологам засушить вашу любовь к родине»
Тихая радость среди глушилок
Прощай, золото?
