В Ростовской области сняли ошибочный арест с квартиры 88-летней блокадницы
88-летней жительнице блокадного Ленинграда из Константиновска полгода не могли вернуть единственное жилье
12 мая пресс-служба управления Следственного комитета Ростовской области сообщила, что в Константиновске сняли арест с единственного жилья 88-летней жительницы блокадного Ленинграда. Обременение, наложенное на квартиру еще в ноябре 2025 года, оказалось результатом ошибки: данные пожилой женщины совпали с данными другого человека, на имущество которого должны были наложить арест.
Об аресте дончанка узнала случайно — из уведомления на портале «Госуслуги». Обращения в органы внутренних дел, местную администрацию и иные инстанции в течение нескольких месяцев результата не дали — арест снять не удавалось. Разобраться в ситуации удалось только после того, как жительница Константиновска дошла лично до руководителя областного следкома. Все ограничения с ее имущества сняли.
Случаи ошибочных арестов имущества из-за совпадения персональных данных встречаются регулярно — в ФССП даже ведут специальный «реестр двойников» для тех, кого ошибочно идентифицировали как должников.
