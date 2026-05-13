В Ростовской области сняли ошибочный арест с квартиры 88-летней блокадницы

12 мая пресс-служба управления Следственного комитета Ростовской области сообщила, что в Константиновске сняли арест с единственного жилья 88-летней жительницы блокадного Ленинграда. Обременение, наложенное на квартиру еще в ноябре 2025 года, оказалось результатом ошибки: данные пожилой женщины совпали с данными другого человека, на имущество которого должны были наложить арест.

Об аресте дончанка узнала случайно — из уведомления на портале «Госуслуги». Обращения в органы внутренних дел, местную администрацию и иные инстанции в течение нескольких месяцев результата не дали — арест снять не удавалось. Разобраться в ситуации удалось только после того, как жительница Константиновска дошла лично до руководителя областного следкома. Все ограничения с ее имущества сняли.

Случаи ошибочных арестов имущества из-за совпадения персональных данных встречаются регулярно — в ФССП даже ведут специальный «реестр двойников» для тех, кого ошибочно идентифицировали как должников.