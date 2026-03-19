Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор

19 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что восемь галечных пляжей Анапы — от села Большой Утриш до «Высокого берега» — признали безопасными.



Он заявил, что если пробы воды и грунта и дальше будут соответствовать нормам, то эти территории могут открыть уже в этом курортном сезоне.



Напомним, что 27 февраля губернатор Кубани попросил правительство открыть восемь галечных пляжей Анапы. Эколог Евгений Витишко раскритиковал эту идею и заявил, что мазута на курорте еще достаточно.

Отметим, что 25 февраля пляж в селе Витязево под Анапой начали восстанавливать с помощью нового песка. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предупредил, что на этом участке возьмут пробы. Но эколог и волонтеры посчитали, что результаты будут необъективны, так как новый чистый песок не перемешан с замазученным.