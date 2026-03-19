Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом — губернатор
Губернатор Кубани заявил, что восемь галечных пляжей Анапы исключили из опасной зоны
19 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что восемь галечных пляжей Анапы — от села Большой Утриш до «Высокого берега» — признали безопасными.
Он заявил, что если пробы воды и грунта и дальше будут соответствовать нормам, то эти территории могут открыть уже в этом курортном сезоне.
Напомним, что 27 февраля губернатор Кубани попросил правительство открыть восемь галечных пляжей Анапы. Эколог Евгений Витишко раскритиковал эту идею и заявил, что мазута на курорте еще достаточно.
Отметим, что 25 февраля пляж в селе Витязево под Анапой начали восстанавливать с помощью нового песка. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предупредил, что на этом участке возьмут пробы. Но эколог и волонтеры посчитали, что результаты будут необъективны, так как новый чистый песок не перемешан с замазученным.
Помимо этого, волонтеры до сих пор находят на пляжах Анапы и Темрюкского района нефтепродукты, испачканных птиц и мертвых животных. В конце февраля они обнаружили и пальмовое масло.
Также 4 февраля глава Роспотребнадзора заявила, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыхающих, так как на курорте еще устраняют последствия разлива нефти. Это обеспокоило местных блогеров. Один из них взял пробы морской воды в разных частях города. Результаты показали, что отдых безопасен.
Как писали Юга.ру, в Анапе открыли волонтерский лагерь для очистки Бугазской и Витязевской кос от штормового и замазученного мусора.
