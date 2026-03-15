«Цвет не тот. И фактура совсем другая». Анапчане усомнились в качестве песка, завезенного на пляж в Витязево
Жители Анапы раскритиковали новый песок на пляже «Мираклеон» в селе Витязево
Предыстория: 25 февраля пляж в селе Витязево под Анапой засыпали новым песком. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предупредил, что на этом участке возьмут пробы. Глава региона просит открыть галечные пляжи Анапы, а при положительных результатах эксперимента — и песчаные.
12 марта жительница Анапы сообщила телеграм-каналу «ЧП Анапа» о ситуации в районе пляжа «Мираклеон», где засыпали новый песок. Внешний вид и структура этого грунта вызвали у нее вопросы — он не похож на песок с анапских дюн.
Также анапчанка рассказала, что после прогулки по мокрому участку ей пришлось отмывать обувь от серой глины, а на протоптанных дорожках, по ее наблюдениям, песок больше похож на пыль. Горожанка усомнилась, что отдых на такой территории будет комфортным.
На пляже Анапы взяли пробы завезенного песка:
Пользователи соцсетей согласились с жительницей Анапы. Собрали комментарии:
- «К сожалению, песок совсем не тот, к которому мы привыкли».
- «Сразу было видно, что завозят второсортный дешевый песок, чему удивляться».
- «Ну просто какая-то видимость создается, чтобы открыть пляж».
- «Мне тоже напомнил обычный песок с пылью, описание автора верное».
- «На пляжах Анапы не морской песок, а кварцевый, который был принесен рекой Кубань. Это тот самый золотой песок, который был визитной карточкой Анапы. На видео совсем не кварцевый песок, а просто желтый речной. Видно, что цвет не тот. И фактура совсем другая. Кварцевый песок роскошный, а этот так... Цемент месить».
- «Песок из б/у кошачьих лотков».
Как писали Юга.ру, жители Анапы и Новороссийска жалуются на трупы птиц и дельфинов на пляжах.
Все материалы по теме: