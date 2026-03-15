«Цвет не тот. И фактура совсем другая». Анапчане усомнились в качестве песка, завезенного на пляж в Витязево

Краснодарский край

Распечатать

  © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Анапа» https://t.me/pva_chp/38254
    © Скриншот из телеграм-канала «ЧП Анапа» https://t.me/pva_chp/38254

Жители Анапы раскритиковали новый песок на пляже «Мираклеон» в селе Витязево

Предыстория: 25 февраля пляж в селе Витязево под Анапой засыпали новым песком. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предупредил, что на этом участке возьмут пробы. Глава региона просит открыть галечные пляжи Анапы, а при положительных результатах эксперимента — и песчаные.

12 марта жительница Анапы сообщила телеграм-каналу «ЧП Анапа» о ситуации в районе пляжа «Мираклеон», где засыпали новый песок. Внешний вид и структура этого грунта вызвали у нее вопросы — он не похож на песок с анапских дюн.

Также анапчанка рассказала, что после прогулки по мокрому участку ей пришлось отмывать обувь от серой глины, а на протоптанных дорожках, по ее наблюдениям, песок больше похож на пыль. Горожанка усомнилась, что отдых на такой территории будет комфортным.

Пользователи соцсетей согласились с жительницей Анапы. Собрали комментарии:

  • «К сожалению, песок совсем не тот, к которому мы привыкли».
  • «Сразу было видно, что завозят второсортный дешевый песок, чему удивляться».
  • «Ну просто какая-то видимость создается, чтобы открыть пляж».
  • «Мне тоже напомнил обычный песок с пылью, описание автора верное».
  • «На пляжах Анапы не морской песок, а кварцевый, который был принесен рекой Кубань. Это тот самый золотой песок, который был визитной карточкой Анапы. На видео совсем не кварцевый песок, а просто желтый речной. Видно, что цвет не тот. И фактура совсем другая. Кварцевый песок роскошный, а этот так... Цемент месить».
  • «Песок из б/у кошачьих лотков».

Как писали Юга.ру, жители Анапы и Новороссийска жалуются на трупы птиц и дельфинов на пляжах.

Анапа Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море Экология

Все материалы по теме:

Новости

Около 140 жителей Адыгеи приняли участие в «Адыгэ диктанте». Что это за акция?
В Сочи будут неделю отлавливать бродячих собак
«Цвет не тот. И фактура совсем другая». Анапчане усомнились в качестве песка, завезенного на пляж в Витязево
Под Тихорецком вновь загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА
Женская трансформация без клише. В Краснодаре откроется бесплатная выставка «Код обновления»
Девятилетней Василисе Емцовой из Сочи необходим ортопедический корсет. Как помочь?

Лента новостей

Реклама на сайте