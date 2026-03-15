«Цвет не тот. И фактура совсем другая». Анапчане усомнились в качестве песка, завезенного на пляж в Витязево

Предыстория: 25 февраля пляж в селе Витязево под Анапой засыпали новым песком. Позже губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предупредил , что на этом участке возьмут пробы. Глава региона просит открыть галечные пляжи Анапы, а при положительных результатах эксперимента — и песчаные.

12 марта жительница Анапы сообщила телеграм-каналу «ЧП Анапа» о ситуации в районе пляжа «Мираклеон», где засыпали новый песок. Внешний вид и структура этого грунта вызвали у нее вопросы — он не похож на песок с анапских дюн.



Также анапчанка рассказала, что после прогулки по мокрому участку ей пришлось отмывать обувь от серой глины, а на протоптанных дорожках, по ее наблюдениям, песок больше похож на пыль. Горожанка усомнилась, что отдых на такой территории будет комфортным.