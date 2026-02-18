В Анапе провели независимые пробы морской воды. По результатам отдых безопасен, но пляжи закрыты
Анапский блогер опубликовал результаты проб морской воды и заявил о необходимости открыть пляжи
Предыстория: 4 февраля 2026 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыхающих, так как на курорте еще устраняют последствия разлива нефти.
После этих слов местных блогеров обеспокоили перспективы предстоящего летнего сезона. Один из них — Макс Анапский — решил взять пробы морской воды в разных частях курорта, так как, по его словам, официальных результатов анализов за последний год общественность не увидела.
6 февраля блогер Макс Анапский сообщил в своем телеграм-канале, что взял пробы воды в Черном море. Каждый образец он опломбировал и сдал в лабораторный центр в Краснодаре. При этом присутствовали три аккредитованных для таких исследований сотрудника.
В мае анапчанин уже делал подобное. Тогда пробы показывали, что вода чистая. Еще в августе на личном приеме в Роспотребнадзоре Анапы ему заявили, что предельно допустимая концентрация составляет 0,3 мг/дм3.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) — это максимальная концентрация вредного вещества в окружающей среде, которая при постоянном воздействии в течение длительного времени не вызывает патологических изменений или заболеваний у человека. То есть, чем меньше ПДК, тем меньше вред для здоровья.
17 февраля блогер опубликовал результаты проб:
- Сукко — 0,01 мг/дм3, меньше ПДК в 30 раз;
- Высокий берег — 0,0088 мг/дм3, меньше ПДК в 34 раза;
- Центральный пляж — 0,012 мг/дм3, меньше ПДК в 25 раз;
- Джемете — 0,011 мг/дм3, меньше ПДК в 27 раз;
- Витязево — 0,014 мг/дм3, меньше ПДК в 21 раз;
- Благовещенская — 0,0078 мг/дм3, меньше ПДК в 38 раз.
Следовательно, содержание нефтепродуктов в морской воде оказались ниже ПДК. Макс Анапский обратился к Роспотребнадзору с просьбой опубликовать результаты проб.
«Сокрытие информации о состоянии Черного моря приводит к тому, что уничтожается репутация Анапы как курорта на десятилетия. Граждане России думают, что в Анапе в море один мазут, хотя пробы показывают, что наличие нефтепродуктов в десятки раз меньше ПДК», — написал он.
Напомним, что в сентябре 2025 года власти Краснодарского края заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Однако волонтеры до сих пор находят на пляжах нефтепродукты, испачканных птиц и мертвых животных.
5 декабря 2025 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поделился, что хочет, «чтобы курортный сезон 2026 года в Анапе состоялся», и власти делают для этого «все возможное и даже больше».
Ранее в Росприроднадзоре предупреждали, что пока затонувшие части танкера не убрали со дна Черного моря, они угрожают окружающей среде.
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года анапский блогер Озаровский просил Путина открыть пляжи. Видеообращение он записал под водой.
