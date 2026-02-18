В Анапе провели независимые пробы морской воды. По результатам отдых безопасен, но пляжи закрыты

Предыстория: 4 февраля 2026 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила , что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыхающих, так как на курорте еще устраняют последствия разлива нефти. После этих слов местных блогеров обеспокоили перспективы предстоящего летнего сезона. Один из них — Макс Анапский — решил взять пробы морской воды в разных частях курорта, так как, по его словам, официальных результатов анализов за последний год общественность не увидела.

6 февраля блогер Макс Анапский сообщил в своем телеграм-канале, что взял пробы воды в Черном море. Каждый образец он опломбировал и сдал в лабораторный центр в Краснодаре. При этом присутствовали три аккредитованных для таких исследований сотрудника. В мае анапчанин уже делал подобное. Тогда пробы показывали, что вода чистая. Еще в августе на личном приеме в Роспотребнадзоре Анапы ему заявили , что предельно допустимая концентрация составляет 0,3 мг/дм3.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) — это максимальная концентрация вредного вещества в окружающей среде, которая при постоянном воздействии в течение длительного времени не вызывает патологических изменений или заболеваний у человека. То есть, чем меньше ПДК, тем меньше вред для здоровья.

Следовательно, содержание нефтепродуктов в морской воде оказались ниже ПДК. Макс Анапский обратился к Роспотребнадзору с просьбой опубликовать результаты проб. «Сокрытие информации о состоянии Черного моря приводит к тому, что уничтожается репутация Анапы как курорта на десятилетия. Граждане России думают, что в Анапе в море один мазут, хотя пробы показывают, что наличие нефтепродуктов в десятки раз меньше ПДК», — написал он.

Напомним, что в сентябре 2025 года власти Краснодарского края заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Однако волонтеры до сих пор находят на пляжах нефтепродукты, испачканных птиц и мертвых животных.

5 декабря 2025 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поделился, что хочет, «чтобы курортный сезон 2026 года в Анапе состоялся», и власти делают для этого «все возможное и даже больше».

Ранее в Росприроднадзоре предупреждали, что пока затонувшие части танкера не убрали со дна Черного моря, они угрожают окружающей среде.