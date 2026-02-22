Сильный шторм поднял со дна моря мазут. Спасатели и волонтеры чистят пляжи Анапы и Темрюкского района
В Анапе и Веселовке собирают фрагменты нефтепродуктов, выброшенные морем
21 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Анапе после сильного шторма на берегу обнаружили мазут. Загрязнения нашли сразу на трех участках — от центрального пляжа курорта до «Тортуги» в селе Витязево.
На месте работают сотрудники МЧС, спасательного отряда «Кубань-СПАС» и волонтеры. За день им удалось собрать 98 мешков мусора, который выбросило штормом, и фрагментов нефтепродуктов.
«Информационно похоронили курорт»:
Кроме того, уборка идет и в поселке Веселовка Темрюкского района. Там небольшие остатки мазута убирают спасатели «Кубань-СПАС» и волонтеры.
19 февраля Черноморское побережье Краснодарского края накрыл циклон «Валли» с сильным ветром до 32 м/с. Шторм разгулялся во многих курортных городах и нанес вред инфраструктуре.
Как писали Юга.ру, анапский блогер опубликовал результаты проб морской воды и заявил о необходимости открыть пляжи.
Все материалы по теме: