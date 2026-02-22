Сильный шторм поднял со дна моря мазут. Спасатели и волонтеры чистят пляжи Анапы и Темрюкского района

21 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Анапе после сильного шторма на берегу обнаружили мазут. Загрязнения нашли сразу на трех участках — от центрального пляжа курорта до «Тортуги» в селе Витязево.

На месте работают сотрудники МЧС, спасательного отряда «Кубань-СПАС» и волонтеры. За день им удалось собрать 98 мешков мусора, который выбросило штормом, и фрагментов нефтепродуктов.