«Информационно похоронили курорт». Блогеры из Анапы обеспокоились перспективами летнего сезона 2026 года

Предыстория: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила , что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыхающих, так как на курорте еще устраняют последствия разлива нефти.

Анапские блогеры остро отреагировали на это заявление. 5 февраля Андрей Маковозов написал в своем телеграм-канале, что, по его мнению, обсуждение темы курорта на федеральном уровне было преждевременным и ударило по репутации города. Он считает, что если к маю пляжи Анапы решат открыть, то туристы к этому моменту уже выберут другие направления. «В прошлом году сделали из Анапы «мазутный Чернобыль». И только вроде все затихло и дело подходило к спокойному сезону, так нет, в Совете Федерации просто информационно похоронили курорт. Посмотрите ленты новостей и подумайте, что получилось на выходе», — поделился Маковозов. Блогер отметил, что заявление Анны Поповой не содержало новых данных о состоянии пляжей и морской воды, но многие его восприняли как окончательный вердикт для курорта. Маковозов предложил «давить политически на одну персону», потому как риски есть и для Крыма, например, но там сезон был и будет».

Заявление главы Роспотребнадзора прокомментировал и блогер Юрий Озаровский. По его словам, в ведомстве перечеркнули усилия региона и бизнеса, которые рассчитывали на полноценное открытие курортного сезона. Особенно Озаровского возмутили слова о недопустимости детского отдыха:

«Это ужасное заявление. И при этом не заявляется о том, что морская вода загрязнена и в каком состоянии наши галечные пляжи, на которых имеются все мощности для отдыха наших детей».

Блогер обратил внимание и на то, что песок проверяют на загрязнение только в Анапе. Однако судоходство продолжается по всему Черному морю, и риски утечек существуют везде. Он призывал туристов не отменять бронирования, так как считает, что курорт без них не выживет.

Блогер Макс Анапский объявил сбор средств на независимые лабораторные исследования морской воды. По его словам, официальных результатов анализов за последний год общественность не увидела.



Отбор проб запланирован в Витязево, Джемете, на Центральном пляже и на Высоком берегу. Анализы проведут в лаборатории в Краснодаре.



Напомним, что в сентябре 2025 года власти Краснодарского края заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Однако волонтеры до сих пор находят на пляжах нефтепродукты, испачканных птиц и мертвых животных.

5 декабря 2025 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поделился, что хочет, «чтобы курортный сезон 2026 года в Анапе состоялся», и власти делают для этого «все возможное и даже больше».

Ранее в Росприроднадзоре предупреждали, что пока затонувшие части танкера не убрали со дна Черного моря, они угрожают окружающей среде.