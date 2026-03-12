На пляже Анапы взяли пробы завезенного песка. Почему эколог и волонтеры считают, что результаты будут необъективны?

Напомним, что пляж в Витязево засыпали новым песком 25 февраля. 27 февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предупредил, что на этом участке возьмут пробы. Глава региона просит открыть галечные пляжи Анапы, а при положительных результатах эксперимента и песчаные.



Кубанский эколог Евгений Витишко раскритиковал это решение, назвав его «профанацией». Эксперт считает, что если засыпать пострадавший берег новым песком, это замаскирует проблему, но не устранит ее. По мнению Витишко, мазута на пляжах еще достаточно и говорить об их открытии рано.



Метод критикуют и волонтеры штаба «Дельфины», которые ликвидируют последствия разлива нефти. Они считают, что результаты проб будут необъективны, так как новый чистый песок не перемешан с замазученным.



«Даже не эксперту понятно, что пробы завезенного песка будут в норме. Перед тем как завозить песок, пробы были взяты в карьере. Зачем это делать еще раз на берегу? Песок же не перемешан со старым слоем. Зачем тратить бюджетные деньги? Предприимчивый выход из ситуации, однако. Куда мы катимся?»