«Морская вода отвечает требованиям». Губернатор Кубани попросил открыть восемь галечных пляжей Анапы

Вениамин Кондратьев попросил проверить санитарное состояние восьми галечных пляжей Анапы и открыть их при соответствии нормам

27 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что попросил правительственную комиссию исследовать восемь галечных пляжей Анапы. Речь идет о территориях от Большого Утриша до «Высокого берега».

По словам губернатора, на этих участках не было новых выбросов, а морская вода отвечает всем требованиям.

Кондратьев попросил вице-премьера Савельева рассмотреть возможность исключить эти пляжи из зоны ЧС и открыть для отдыхающих в случае получения положительного заключения Роспотребнадзора.

«Для проведения курортного сезона это очень важно. В прошлом году закрытие пляжей привело к сокращению турпотока на 50%. Больше половины средств размещения не работали. Как и местные жители, которые были заняты в предоставлении услуг отдыхающим. Наша задача — приложить все усилия для проведения полноценного курортного сезона в этом году», — добавил глава региона.