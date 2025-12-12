Анапский блогер Озаровский попросил Путина открыть пляжи. Видеообращение он записал под водой

Блогер Юрий Озаровский записал видеообращение к Путину с просьбой открыть пляжи Анапы в 2026 году

11 декабря анапский блогер Юрий Озаровский опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой открыть пляжи курорта в 2026 году. По его словам, следов мазута в море и на берегу практически нет. На кадрах видно, как блогер плывет под водой, а затем, вынырнув, обращается к президенту.

«Наше Черное море — самое теплое и чистое в России. Приближается год со дня катастрофы в Керченском проливе. В течение этого времени очищали прибрежную территорию. Сейчас море в Анапе кристально чистое, я купаюсь в нем каждый день. Пляжи также поддерживаются в хорошем состоянии», — написал Озаровский. Он заявил, что если пляжи Анапы откроют, то местный бизнес «приложит все усилия, чтобы привести пляжи к идеальному состоянию».

В середине апреля 2025 года Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюкского района (всего 150 территорий) опасными для отдыха. В начале июня мэрия Анапы закрыла доступ к побережью.



В июле 2025 года в Росприроднадзоре рассказали, что пока затонувшие части танкера не убрали со дна Черного моря, они угрожают окружающей среде.

Напомним, что в июле 2025 года блогер Макс Анапский создал петицию с просьбой открыть галечные пляжи Анапы. Также в августе бизнесмены курорта заявляли, что данные о концентрации нефтепродуктов в городе завышены и требовали пересмотреть результаты.



Отметим, что в 2025 году Анапа не досчиталась почти 3 млн туристов из-за разлива нефти.