Самый холодный день за последние 122 года. На Кубани побито четыре рекорда по минимальной температуре
31 мая стало самым холодным днем в Приморско-Ахтарске, Туапсе, Сочи и Красной Поляне
Портал «Погода и климат» сообщил, что 31 мая в четырех населенных пунктах Краснодарского края обновились температурные рекорды. Новые минимальные значения зафиксированы в Приморско-Ахтарске, Туапсе, Сочи и Красной Поляне.
В Приморско-Ахтарске температура составила 10,4 °C. Холоднее в этот день в городе было только в 1956 году — тогда столбики термометров показывали 9,7 °C.
В Туапсе температура воздуха опустилась до 9,6 °C — на 0,6 °C холоднее прошлого рекорда, который зафиксировали в 1956 году.
В Сочи было установлено самое большое отклонение от нормы — 8,6 °C. Столбики термометров впервые за 122 года — с 1904 года — опустились так низко. Предыдущий минимальный рекорд составлял 10 °C.
Холоднее всего 31 мая было в Красной Поляне — там было 3 °C. До этого минимальный показатель зафиксировали в 2001 году — 3,2 °C. Ранее Юга.ру писали, что в последние весенние дни на курорте выпал снег.
Также рекордные минимальные значения синоптики установили в Буденновске (Ставропольский край) — там было 7,4 °C. До этого лидерство держал 1991 год — тогда столбики термометров показывали 7,5 °C.
Как писали Юга.ру, май 2026 года в Краснодарском крае стал самым влажным за последние полвека — и почти самым холодным.