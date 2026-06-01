В России с сентября введут единый QR-код для всех платежей

31 мая председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин напомнил, что с 1 сентября 2026 года в России начнет действовать единый универсальный QR-код для безналичной оплаты товаров и услуг. По его словам, на кассе в любом магазине или кафе покупатель увидит один код, а при сканировании сам выберет банк и способ оплаты.

Нововведение закреплено законом № 248-ФЗ, подписанным президентом 23 июля 2025 года. Оператором единого кода выступает НСПК — Национальная система платежных карт, которая управляет Системой быстрых платежей и платежной системой «Мир». Сканировать код можно камерой смартфона: после считывания пользователь выбирает способ оплаты — через СБП, картой, сервисом рассрочки или, в перспективе, цифровым рублем — и подтверждает операцию. Привычные кешбэки и программы лояльности при этом сохраняются.

Переход будет поэтапным. С 1 сентября 2026 года подключиться обязаны системно значимые банки, а также торгово-сервисные предприятия с годовой выручкой свыше 120 млн рублей. С 1 сентября 2027 года требования распространятся на банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой от 30 млн рублей. К 1 сентября 2028 года система охватит все кредитные организации и продавцов с оборотом от 20 млн рублей.

Одновременно с запуском единого QR-кода стартует массовое внедрение цифрового рубля: системно значимые банки с той же даты обязаны обеспечить возможность расчетов новой формой валюты. По данным НСПК, к концу 2025 года технологию универсального QR-кода уже могли использовать более 200 банков и примерно 7,4 млн торговых точек по всей стране.