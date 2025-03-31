В Краснодаре после дождя затопило новый подземный переход на Красных Партизан
Краснодарцы засняли, как с потолка подземного перехода на улице Красных Партизан льется дождевая вода
30 марта телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео из перехода на улице Красных Партизан. На ролике видно, как с потолка течет дождевая вода, а на полу образовались лужи.
Многие люди в комментариях не удивились такому исходу. Приводим некоторые реплики:
- «Вообще-то лодку с собой нужно носить для таких случаев».
- «А что, в этом городе с бешеной коррупцией кто-то другого ожидал? Смеюсь над наивностью».
- «Ну вот неудивительно. Всегда результат одинаковый».
- «Гидроизоляция скорее всего выполнена неправильно. Интересно, кто принимал работы и ввел это в эксплуатацию. Вопрос к нему и исполнителю».
- «Никогда не было и вот опять».
- «А где написано, что не должно лить с потолка? Это же переход и не более».
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Напомним, в декабре 2024 года открылся подземный переход на улице Красных Партизан. Его строили почти два года.
Переход хотели сдать еще к декабрю 2022 года, однако сроки сорвались. Строительство оценили в 109,7 млн рублей. Подрядчик не выполнил свои обязательства. Следственный комитет начал проверку, а полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Нового подрядчика власти выбрали в конце апреля 2024 года. Сроки сдачи объекта несколько раз переносили.
Старого подрядчика, который не достроил переход на Красных Партизан и украл более 93 млн рублей, будут судить.
Есть у этого перехода и другая проблема — с лифтом для инвалидов. Чтобы воспользоваться платформой, нужно звонить оператору.