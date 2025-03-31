В Краснодаре после дождя затопило новый подземный переход на Красных Партизан

Краснодарцы засняли, как с потолка подземного перехода на улице Красных Партизан льется дождевая вода

Многие люди в комментариях не удивились такому исходу. Приводим некоторые реплики:

30 марта телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео из перехода на улице Красных Партизан. На ролике видно, как с потолка течет дождевая вода, а на полу образовались лужи.

Напомним, в декабре 2024 года открылся подземный переход на улице Красных Партизан. Его строили почти два года.

Переход хотели сдать еще к декабрю 2022 года, однако сроки сорвались. Строительство оценили в 109,7 млн рублей. Подрядчик не выполнил свои обязательства. Следственный комитет начал проверку, а полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Нового подрядчика власти выбрали в конце апреля 2024 года. Сроки сдачи объекта несколько раз переносили.

Старого подрядчика, который не достроил переход на Красных Партизан и украл более 93 млн рублей, будут судить.

Есть у этого перехода и другая проблема — с лифтом для инвалидов. Чтобы воспользоваться платформой, нужно звонить оператору.