В Краснодаре в новом переходе на Красных Партизан закрыли лифт. Как им пользоваться пожилым и людям с инвалидностью?

Чтобы перейти дорогу, маломобильные граждане должны позвонить по указанному на табличке номеру

Там появилась табличка с текстом: «Чтобы воспользоваться платформой, позвоните по номеру +7 (993) 772-55-36. Пользование данной платформой предназначено для маломобильных групп населения».

«Пробки как были, так и останутся»:

При этом в России маломобильными считаются люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К ним относятся инвалиды, граждане с временным нарушением здоровья и интеллекта, с детскими колясками, малолетними детьми, тележками, багажом, люди старших возрастов, беременные женщины.

Напомним, подземный переход на улице Красных Партизан строили почти два года.