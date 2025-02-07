В Краснодаре в новом переходе на Красных Партизан закрыли лифт. Как им пользоваться пожилым и людям с инвалидностью?

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Туподар Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Туподар Краснодар»

Чтобы перейти дорогу, маломобильные граждане должны позвонить по указанному на табличке номеру

7 февраля телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал фото подземного перехода на улице Красных Партизан.

Там появилась табличка с текстом: «Чтобы воспользоваться платформой, позвоните по номеру +7 (993) 772-55-36. Пользование данной платформой предназначено для маломобильных групп населения»

«Пробки как были, так и останутся»:

При этом в России маломобильными считаются люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К ним относятся инвалиды, граждане с временным нарушением здоровья и интеллекта, с детскими колясками, малолетними детьми, тележками, багажом, люди старших возрастов, беременные женщины.

Напомним, подземный переход на улице Красных Партизан строили почти два года. 

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Туподар Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Туподар Краснодар»

Как писали Юга.ру, в Краснодаре осудят подрядчика, который не достроил переход на Красных Партизан и украл более 93 млн рублей.

Город Дети с инвалидностью Инвалидность Краснодар общество Ремонт дорог

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