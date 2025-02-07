В Краснодаре в новом переходе на Красных Партизан закрыли лифт. Как им пользоваться пожилым и людям с инвалидностью?
Чтобы перейти дорогу, маломобильные граждане должны позвонить по указанному на табличке номеру
7 февраля телеграм-канал «Туподар Краснодар» опубликовал фото подземного перехода на улице Красных Партизан.
Там появилась табличка с текстом: «Чтобы воспользоваться платформой, позвоните по номеру +7 (993) 772-55-36. Пользование данной платформой предназначено для маломобильных групп населения».
«Пробки как были, так и останутся»:
При этом в России маломобильными считаются люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К ним относятся инвалиды, граждане с временным нарушением здоровья и интеллекта, с детскими колясками, малолетними детьми, тележками, багажом, люди старших возрастов, беременные женщины.
Напомним, подземный переход на улице Красных Партизан строили почти два года.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре осудят подрядчика, который не достроил переход на Красных Партизан и украл более 93 млн рублей.