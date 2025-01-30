«Пробки как были, так и останутся». Краснодарский депутат раскритиковал строительство подземного перехода на Дзержинского

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Депутат ЗСК считает, что новый подземник не спасет Краснодар от пробок

Предыстория. 29 января в Краснодаре начали строить подземный переход на улице Дзержинского. Он обойдется почти в 154 млн рублей. Между улицами Грибоедова и Нахимова ограничили движения транспорта. Открыть подземник планируют в первой половине 2026 года.

30 января депутат Законодательного собрания Краснодарского края сообщил в своем телеграм-канале, что строительство подземного перехода не повлияет на дорожные заторы в этом районе.

«В любом случае, светофоры останутся на ближайших перекрестках улиц Грибоедова и Кореновской. Поэтому сквозного скоростного движения не будет. Пробки как были, так и останутся. Таким образом, эффект от строительства, на мой взгляд, весьма сомнителен», — написал Хмелевский.

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Он рекомендует властям обратить внимание на проезд Репина в Прикубанском района. По его словам, там постоянно образуются многокилометровые пробки, а водители объезжают заторы через дворы многоэтажек. Депутат считает, что в этом районе следует открыть прямую дорогу через бывшую территорию завода «Мехпромстрой», которая соединила бы проезд Репина и улицу Ярославскую.

«И такие предложения неоднократно поступали в администрацию Краснодара. Как заверил меня замглавы Владимир Архипов, такой проект существует, и он будет реализован», — подытожил депутат.

Как писали Юга.ру, в декабре 2024 года в Краснодаре открыли подземный переход на улице Красных Партизан. Его строили почти два года.

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