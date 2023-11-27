СК проверит стройку подземного перехода на Красных Партизан в Краснодаре. Его создание затянулось на 7 месяцев

Предыстория: В Краснодаре подземный переход на улице Красных Партизан в районе ККБ №2 планировали построить в декабре 2022 года. Однако сроки перенесли. По итогу начать строительство перехода должны были 15 марта 2023 года. Из-за этого там реорганизовывали движение. В сентябре прокуратура Краснодара выяснила , что завершить благоустройство объекта должны были до 28 апреля 2023 года включительно, но подрядчик не выполнил свои обязательства. Строительство перехода, согласно данным на сайте госзакупок, оценили в 109,7 млн рублей.

25 ноября блогер Игорь Щербацкий сообщил, что Следственный комитет проверит срыв сроков строительства и сдачи объекта. Позже журналисты 93.ру подтвердили информацию в пресс-службе ведомства.



Связанные с замороженной стройкой изменения значительно ухудшили дорожную ситуацию на этом участке. Проезжая часть не только сократилась до двух полос в обоих направлениях, но и каждая из них стала изогнутой и узкой.



Напомним, что Минтранс Краснодарского края пообещал запустить движение общественного транспорта по новому Яблоновскому мосту с 20 декабря. Оно было закрыто с 2019 года.



Как писали ранее Юга.ру, строительство краснодарского метро хотят начать со «старого центра».