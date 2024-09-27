В Краснодаре построят подземный переход на улице Дзержинского за 125 млн рублей

Деньги на строительство подземного перехода поступят в департамент транспорта в 2025 году

По словам пресс-службы организации, на заседании гордумы директор департамента финансов Александр Чулков рассказал об изменениях в местном бюджете на 2024-й и ближайшие два года. Депутаты поддержали предложение.

26 сентября Союз транспортников Кубани сообщил , что в Краснодаре на улице Дзержинского хотят построить подземный переход. Он обойдется в 125 млн рублей.

Деньги на новый подземный переход поступят в департамент транспорта в 2025 году. Где именно будет располагаться объект, пока неизвестно.

Напомним, в Краснодаре продолжают строить подземный переход на улице Красных Партизан. Его обещали сдать еще к декабрю 2022 года. Однако сроки сорвались, потому что подрядчик не выполнил свои обязательства. Из-за возведения перехода жители сталкиваются с перебоями водоснабжения.