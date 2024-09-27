В Краснодаре построят подземный переход на улице Дзержинского за 125 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Деньги на строительство подземного перехода поступят в департамент транспорта в 2025 году

26 сентября Союз транспортников Кубани сообщил, что в Краснодаре на улице Дзержинского хотят построить подземный переход. Он обойдется в 125 млн рублей.

По словам пресс-службы организации, на заседании гордумы директор департамента финансов Александр Чулков рассказал об изменениях в местном бюджете на 2024-й и ближайшие два года. Депутаты поддержали предложение.

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Напомним, в Краснодаре продолжают строить подземный переход на улице Красных Партизан. Его обещали сдать еще к декабрю 2022 года. Однако сроки сорвались, потому что подрядчик не выполнил свои обязательства. Из-за возведения перехода жители сталкиваются с перебоями водоснабжения.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре начали строить главный коллектор протяженностью 23,1 км. Он обойдется в 17,3 млрд рублей.

Деньги Краснодар Строительство Транспорт

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