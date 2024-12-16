В Краснодаре открыли подземный переход на Красных Партизан. Его строили почти два года

Краснодарский край

Распечатать

  • Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Краснодаре завершилась одна из самых проблемных строек

16 декабря в Краснодаре открылся подземный переход на улице Красных Партизан.

Его протяженность составляет 35 метров, ширина — 4 метра, пропускная способность — более 2 тыс. человек в час. В переходе есть камеры видеонаблюдения, два лифта для спуска и подъема маломобильных граждан и пандусы для детских колясок. О лифтах жители говорили корреспондентке Юга.ру, что не видят указателей и инвалидного знака.

Лифты находятся сбоку от входов в подземник. Знаков действительно не видно, особенно если идти с другой стороны. 

Читайте также:

Остановки общественного транспорта передвинули на 50 метров с обеих сторон Красных Партизан ближе ко входам. Наземный пешеходный переход на этом участке до сих пор функционирует, как и светофор.

Что примечательно, в день открытия в переходе сразу появился уличный музыкант. 

  • Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Напомним, подземный переход на улице Красных Партизан хотели построить еще к декабрю 2022 года, однако сроки сорвались. Благоустраивать переход начали 15 марта 2023 года. Строительство оценили в 109,7 млн рублей.

В сентябре прокуратура установила, что объект должны были сдать до 28 апреля 2023 года, но подрядчик не выполнил свои обязательства. Следственный комитет начал проверку, а полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В начале декабря активистка Яна Антонова вышла на одиночный пикет. Она требовала решить проблему со строительством подземного перехода на улице Красных Партизан.

Позже мэрия заявила, что достраивать подземник начнут не раньше марта 2024 года. В итоге нового подрядчика выбрали только в конце апреля.

Из-за работ по строительству подземного перехода в районе ККБ №2 регулярно образовывались многокилометровые заторы.

Как писали Юга.ру, строительство трассы в микрорайоне Гидростроителей на юге Краснодара оценили в 80 млрд рублей.

Благоустройство Город Дороги Инфраструктура Краснодар Ремонт дорог Строительство

Новости

Волны до 4,5 метров, сильный тягун и смерчи. На Краснодарский край надвигается шторм
Заповедник «Утриш» под Анапой приглашает на новогодние экскурсии с Дедом Морозом и Снегурочкой
В Краснодаре открыли подземный переход на Красных Партизан. Его строили почти два года
Поврежденные в Керченском проливе танкеры везли более 9 тыс. тонн мазута. Произошел разлив нефти в Черное море
В Краснодарском крае лишь 11% семей могут купить и содержать недорогую новую машину
«Сказочный загадочный тоннель»: в краснодарском «Парке облаков» появилась новая локация

Лента новостей

Удобство и безопасность под ключ
12 декабря, 15:12 Реклама
Удобство и безопасность под ключ
Как «Ростелеком» обеспечил цифровыми технологиями четыре тысячи анапских семей
В Краснодаре открыли подземный переход на Красных Партизан. Его строили почти два года
Сегодня, 14:33
В Краснодаре открыли подземный переход на Красных Партизан. Его строили почти два года
В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с дождей и мокрого снега
Сегодня, 09:30
В Краснодарском крае рабочая неделя начнется с дождей и мокрого снега

Реклама на сайте