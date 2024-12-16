В Краснодаре открыли подземный переход на Красных Партизан. Его строили почти два года

В Краснодаре завершилась одна из самых проблемных строек

16 декабря в Краснодаре открылся подземный переход на улице Красных Партизан. Его протяженность составляет 35 метров, ширина — 4 метра, пропускная способность — более 2 тыс. человек в час. В переходе есть камеры видеонаблюдения, два лифта для спуска и подъема маломобильных граждан и пандусы для детских колясок. О лифтах жители говорили корреспондентке Юга.ру, что не видят указателей и инвалидного знака. Лифты находятся сбоку от входов в подземник. Знаков действительно не видно, особенно если идти с другой стороны.

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Остановки общественного транспорта передвинули на 50 метров с обеих сторон Красных Партизан ближе ко входам. Наземный пешеходный переход на этом участке до сих пор функционирует, как и светофор. Что примечательно, в день открытия в переходе сразу появился уличный музыкант.

Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Подземный переход на Красных Партизан © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Напомним, подземный переход на улице Красных Партизан хотели построить еще к декабрю 2022 года, однако сроки сорвались. Благоустраивать переход начали 15 марта 2023 года. Строительство оценили в 109,7 млн рублей. В сентябре прокуратура установила, что объект должны были сдать до 28 апреля 2023 года, но подрядчик не выполнил свои обязательства. Следственный комитет начал проверку, а полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В начале декабря активистка Яна Антонова вышла на одиночный пикет. Она требовала решить проблему со строительством подземного перехода на улице Красных Партизан. Позже мэрия заявила, что достраивать подземник начнут не раньше марта 2024 года. В итоге нового подрядчика выбрали только в конце апреля. Из-за работ по строительству подземного перехода в районе ККБ №2 регулярно образовывались многокилометровые заторы.