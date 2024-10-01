В Краснодаре к указанному сроку не сдали переход на Красных Партизан. Что говорят жители и общественники

Краснодарцы шутят, что власти построят подземный переход на Красных Партизан к 300-летию города. Выбрали самые яркие комментарии в сети

Предыстория: Администрация Краснодара в мае 2024 года подписала контракт с компанией «СтройЮгРегион» о достройке подземного перехода по улице Красных Партизан. В паспорте объекта указано, что работы завершатся до конца сентября 2024 года.

1 октября в пабликах Краснодара стали появляться публикации на тему недостроенного в срок подземного перехода.

Активистка Яна Антонова написала в своем телеграм-канале: «Интересно, почему Евгений Михайлович Наумов думает, что со строительством храма у него получится лучше? Наверняка ведь будет долгострой и злые на строительство жители рядом».

Блогер Андрей Помидоров иронично отметил: «Сегодня как-то незаметно прошло открытие подземного перехода на Красных Партизан».