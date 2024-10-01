В Краснодаре к указанному сроку не сдали переход на Красных Партизан. Что говорят жители и общественники
Краснодарцы шутят, что власти построят подземный переход на Красных Партизан к 300-летию города. Выбрали самые яркие комментарии в сети
Предыстория: Администрация Краснодара в мае 2024 года подписала контракт с компанией «СтройЮгРегион» о достройке подземного перехода по улице Красных Партизан. В паспорте объекта указано, что работы завершатся до конца сентября 2024 года.
1 октября в пабликах Краснодара стали появляться публикации на тему недостроенного в срок подземного перехода.
Активистка Яна Антонова написала в своем телеграм-канале: «Интересно, почему Евгений Михайлович Наумов думает, что со строительством храма у него получится лучше? Наверняка ведь будет долгострой и злые на строительство жители рядом».
Блогер Андрей Помидоров иронично отметил: «Сегодня как-то незаметно прошло открытие подземного перехода на Красных Партизан».
В Краснодаре начали строить главный коллектор:
Вот некоторые комментарии краснодарцев:
- «Открытие перехода просто решили приурочить к 300-летию Краснодара. Доверяйте только официальным источникам информации!»
- «Может эскалаторы монтируют, чтоб пожилым удобнее было. Поэтому и задерживаются».
- «А зачем он нужен? Если верить этим фото, рядом с подземным переходом светофор и пешеходная зона».
- «Чем больше денег выделяют, тем дольше строится переход».
- «Окей, где вход я видел, а выход? Сразу в ад?»
- «Пожилые люди очень счастливы будут такому количеству ступеней».
- «А открытие приюта для собак на 280 голов когда? Обещали в сентябре этого года. После того, как в июне не открыли, как было запланировано. Что, и тут обосрались?»
- «Фсё ж сделали, им с канатного метро виднее».
Юга.ру обратились в МЦУ Краснодара с вопросом, когда планируется открытие подземного перехода на улице Красных Портизан, но пока не получили ответа.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре построят подземный переход на улице Дзержинского за 125 млн рублей.