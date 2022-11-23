В Краснодаре у ККБ № 2 построят подземный переход. На улице Красных Партизан ограничат движение

Краснодарский край

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  • Скриншот рендера подземного перехода с сайта администрации г. Краснодара © https://krd.ru/files/news/2022/22.11.2022/p1.jpg
    Скриншот рендера подземного перехода с сайта администрации г. Краснодара © https://krd.ru/files/news/2022/22.11.2022/p1.jpg

С 1 декабря в Краснодаре начнут строить подземный переход в районе ККБ № 2

В Краснодаре с 1 декабря начнут строить подземный пешеходный переход через улицу Красных Партизан около ККБ № 2. Работы пройдут в несколько этапов с перекрытием двух полос проезжей части.

Переход составит 35 метров в длину и 4 метра в ширину. Также он будет оборудован пандусами и лифтами для маломобильного населения. Рядом с переходом обещают отремонтировать тротуары и остановочные павильоны.

Строительство планируют завершить до мая 2023 года, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. Перед началом работ обещают отремонтировать альтернативные улицы для объезда — Круговую, Стахановскую, участок Толбухина от 2-й Линии до 4-й Линии.

Отмечается, что график и маршрут троллейбусов на время работ менять не будут. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца 2022 года планируют начать ремонт улицы Домбайской. Привести в порядок хотят участок от улицы 1-го Мая до улицы им. Героев-Разведчиков.

Краснодар Ремонт дорог

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