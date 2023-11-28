В Краснодаре возбудили уголовное дело за мошенничество при строительстве подземного перехода на Красных Партизан

Краснодарский край

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  • Прокуратура © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Прокуратура © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Прокуратура Краснодара возбудила уголовное дело по мошенничеству при благоустройстве подземного пешеходного перехода через улицу Красных Партизан

Предыстория: Подземный переход на улице Красных Партизан в Краснодаре хотели построить еще в декабре 2022 года. Однако сроки сорвались. В результате начало благоустройство перехода перенесли на 15 марта 2023 года.

В сентябре 2023 прокуратура установила, что объект должны были сдать до 28 апреля 2023 года, но подрядчик не выполнил свои обязательства. Строительство оценили в 109,7 млн рублей.

27 ноября 2023 года СК начал проверку.

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28 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила детали строительства подземного перехода на улице Красных Партизан. Ведомство выяснило, что сотрудники подрядной организации «АльмаСтрой» получили 85% средств от стоимости контракта, но не уложились в сроки.

Прокуратура направила в полицию Краснодара материалы проверки. Их рассмотрели и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Юга.ру писали о строительстве метро в Краснодаре. Возведение первой ветки прокомментировал экс-главный архитектор Кубани Юрий Рысин. 

Благоустройство Дороги Мошенничество Прокуратура Строительство

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