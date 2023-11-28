В Краснодаре возбудили уголовное дело за мошенничество при строительстве подземного перехода на Красных Партизан

Предыстория: Подземный переход на улице Красных Партизан в Краснодаре хотели построить еще в декабре 2022 года. Однако сроки сорвались. В результате начало благоустройство перехода перенесли на 15 марта 2023 года.



В сентябре 2023 прокуратура установила, что объект должны были сдать до 28 апреля 2023 года, но подрядчик не выполнил свои обязательства. Строительство оценили в 109,7 млн рублей.



27 ноября 2023 года СК начал проверку.