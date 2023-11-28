В Краснодаре возбудили уголовное дело за мошенничество при строительстве подземного перехода на Красных Партизан
Прокуратура Краснодара возбудила уголовное дело по мошенничеству при благоустройстве подземного пешеходного перехода через улицу Красных Партизан
Предыстория: Подземный переход на улице Красных Партизан в Краснодаре хотели построить еще в декабре 2022 года. Однако сроки сорвались. В результате начало благоустройство перехода перенесли на 15 марта 2023 года.
В сентябре 2023 прокуратура установила, что объект должны были сдать до 28 апреля 2023 года, но подрядчик не выполнил свои обязательства. Строительство оценили в 109,7 млн рублей.
27 ноября 2023 года СК начал проверку.
28 ноября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила детали строительства подземного перехода на улице Красных Партизан. Ведомство выяснило, что сотрудники подрядной организации «АльмаСтрой» получили 85% средств от стоимости контракта, но не уложились в сроки.
Прокуратура направила в полицию Краснодара материалы проверки. Их рассмотрели и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
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