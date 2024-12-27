В Краснодаре осудят подрядчика, который не достроил переход на Красных Партизан и украл более 93 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Подрядчику, который ранее строил подземный переход на Красных Партизан, грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество

Предыстория: Подземный переход на улице Красных Партизан хотели построить еще к декабрю 2022 года, однако сроки сорвались. Благоустраивать его начали в марте 2023 года, а строительство оценили в 109,7 млн рублей.

В сентябре прокуратура установила, что объект должны были сдать до конца апреля 2023 года, но подрядчик не выполнил свои обязательства. Следственный комитет начал проверку, а полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Нового подрядчика власти выбрали в конце апреля 2024 года. Сроки несколько раз переносили. В итоге переход открыли в середине декабря.

27 декабря пресс-служба УМВД России по Краснодару сообщила, что полиция завершила расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего генподрядчика перехода на Красных Партизан. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.

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По данным следствия, он не выполнил работы в срок и похитил из бюджета более 93 млн рублей. Часть денег мужчина потратил на лизинговые платежи и погашение кредиторской задолженности своей организации.

Уголовное дело с обвинениями направили в краснодарский суд. Экс-подрядчику грозит до десяти лет тюрьмы. Во время предварительного следствия он находился под домашним арестом.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре построят подземный переход на улице Дзержинского за 125 млн рублей.

Благоустройство Инфраструктура Краснодар Полиция Правосудие Строительство Суд

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