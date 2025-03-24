В Краснодаре в доме экс-судьи Хахалевой открыли рехаб

На сайте «Гармонии» опубликованы фотографии особняка Хахалевой. На кадрах видно, что посреди гостиной появился теннисный стол, а на стене — доска для занятий с пациентами. Также размещены фото джакузи и ванной комнаты. Сама клиника предлагает обычную реабилитацию для нарко- и алкозависимых стоимостью 52 тыс. рублей за 30 дней и VIP реабилитацию — 100 тыс. рублей за 30 дней, а также кодирование( 4,5 тыс. рублей), пятидневное лечение в стационаре (7 тыс. рублей за сутки) и сеансы психотерапии (2 тыс. рублей).

Как писали Юга.ру, в 2017 году появилась информация, что свадьба дочери краснодарской экс-судьи Елены Хахалевой обошлась в 2 млн долларов. Бывшая судья назвала сумму надуманной и заявила, что торжество оплатил ее зять. Год спустя Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда, а потом отстранили от участия в процессах.



В 2020 году Хахалеву заподозрили в прогулах. Она уезжала из России, хотя в документах стояли отметки, что женщина была на рабочем месте. Потом ее лишили полномочий и уволили из суда. Она подала жалобу на это решение, но Верховный суд РФ отказался возвращать Хахалевой статус судьи.



В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против нее уголовное дело по статьям о мошенничество» и служебном подлоге. Сама Хахалева уехала из России. В мае 2022 года против нее возбудили уголовное дело.



В июне 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал Хахалеву на два месяца с момента ее фактического задержания. С того времени она находилась в международном розыске.



В январе 2025 года Елену Хахалеву задержали в аэропорту Баку, когда она хотела вылететь в Дубай. Азербайджан собирался выдать России бывшую судью, но отказался.