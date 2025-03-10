СМИ: Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой. Ее обвиняют в мошенничестве и подлоге

СМИ сообщили об отказе Азербайджана выдать России бывшую судью Елену Хахалеву. Юрист назвал это решение удивительно оперативным

Бакинский суд отказал в экстрадиции бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, обвиняемой в России в мошенничестве и служебном подлоге. Первым об этом сообщило азербайджанское СМИ APA, ссылаясь на адвоката Шахлу Гумбатову. Некоторые российские издания указывают, что Хахалева — подзащитная Гумбатовой, однако в оригинальной новости подобной информации нет. Адвокат экс-судьи сообщил «Коммерсанту», что ему ничего не известно об отказе в экстрадиции.

Хахалеву задержали в конце января 2025 года в бакинском аэропорту при прохождении паспортного контроля. Изначально ее поместили под стражу на 40 дней для проведения процедур, связанных с экстрадицией. 4 февраля Бакинский апелляционный суд изменил меру пресечения на передачу под надзор полиции. С 2022 года Хахалева находится в международном розыске. В России ей грозит до 14 лет лишения свободы по обвинениям в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

От «золотой» свадьбы до задержания в Баку: Взлеты и падения краснодарской судьи Елены Хахалевой

Редакция Юга.ру попросила адвоката Сергея Жорина прокомментировать новость и рассказать об особенностях процедуры экстрадиции.

«Процедура экстрадиции выглядит следующим образом: если гражданин, подозреваемый или обвиняемый в совершении преступлений на территории Российской Федерации, либо уже осужденный и объявленный в розыск (в том числе по линии Интерпола, хотя это и не является обязательным условием), задерживается в другом государстве, то это государство, при наличии соответствующих международных соглашений, уведомляет об этом Российскую Федерацию. Затем Генеральная прокуратура РФ готовит запрос на экстрадицию, прилагая необходимые документы, и направляет его в страну, осуществившую задержание. Впоследствии вопрос о выдаче либо об отказе в ней решается судом. Меня удивляет оперативность, с которой было принято решение по делу Хахалевой. Как правило, экстрадиционные процедуры длятся очень долго. После задержания необходимо, чтобы Генеральная прокуратура подготовила и перевела на соответствующий язык все необходимые документы. Далее вопрос рассматривается в судебном порядке, причем, зачастую, не в одном заседании. Обычно это занимает значительное время — от года и более. В данном же случае решение было принято примерно за месяц, что, безусловно, нетипично и выбивается из общей практики. Что касается причин отказа в экстрадиции, то, если эта информация достоверна (поскольку самого постановления суда никто не видел), они могут быть различными. Я изложил возможные варианты в своей публикации в телеграм-канале. Если говорить о практике европейских стран, то в последние несколько лет участились отказы в экстрадиции, мотивированные выходом России из Совета Европы и денонсацией Конвенции о защите прав человека. В таких случаях утверждается, что Россия не может гарантировать соблюдение прав, закрепленных в конвенции. Иногда отказы имеют под собой политические мотивы. Каковы же истинные причины в деле Хахалевой, пока можно лишь предполагать», — рассказал Жорин.