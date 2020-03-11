Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Совет судей России обвинил судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву в нарушении трудовой дисциплины

Признаки дисциплинарного проступка в действиях судьи обнаружила дисциплинарная комиссия Совета судей России. Решение комиссии было принято по обращению председателя крайсуда Алексея Шипилова, сообщили 11 марта в пресс-служба организации. В чем заключается нарушение, в совете не уточнили. По информации источника «Интерфакса», Хахалеву заподозрили в прогулах: проверка выявила, что судья уезжала из России, хотя в табеле учета рабочего времени за тот же период стояли отметки, что она была на рабочем месте.

Елена Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда, входила в президиум суда. Она привлекла к себе внимание общественности в июле 2017 года, после свадьбы ее дочери, на которой выступили звезды шоу-бизнеса. Торжественное мероприятие оценивали в 2 млн долларов. После этого СМИ нашли информацию, указывающую на причастность Хахалевой к криминальному миру, а также о том, что ее дипломы о высшем образовании — поддельные.