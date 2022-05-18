Следователи возбудили уголовное дело против бывшей краснодарской судьи Елены Хахалевой

Ранее Юга.ру писали, что Елена Хахалева привлекла внимание общественности после свадьбы ее дочери в 2017 году. В сети появилась информация, что праздник обошелся в 2 млн долларов. В 2018 году ее исключили из президиума Краснодарского краевого суда, а затем отстранили от участия в процессах.

В 2020 году Хахалеву стали подозревать в прогулах (она отсутствовала на работе, но табели рабочего времени при этом заполнялись). Следствие полагало, что она прогуляла более 120 рабочих дней. Потом Хахалеву лишили полномочий.