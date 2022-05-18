Следователи возбудили уголовное дело против бывшей краснодарской судьи Елены Хахалевой

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Экс-судью Краснодарского краевого суда обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге

Ранее Юга.ру писали, что Елена Хахалева привлекла внимание общественности после свадьбы ее дочери в 2017 году. В сети появилась информация, что праздник обошелся в 2 млн долларов. В 2018 году ее исключили из президиума Краснодарского краевого суда, а затем отстранили от участия в процессах.

В 2020 году Хахалеву стали подозревать в прогулах (она отсутствовала на работе, но табели рабочего времени при этом заполнялись). Следствие полагало, что она прогуляла более 120 рабочих дней. Потом Хахалеву лишили полномочий.

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В 2021 году ВККС (Высшая квалификационная коллегия судей) разрешила возбудить против бывшей судьи уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Сама Хахалева улетела в Ерееван и не возвращалась.

В апреле 2022 года она подала жалобу на решение ВККС, но потом отозвала ее.

17 мая «Известия» со ссылкой на СК России написали, что против экс-судьи возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге.

Елена Хахалева Следственный комитет Суд

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