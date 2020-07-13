Судью Хахалеву досрочно лишили полномочий

Напомним, ранее Елена Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда и входила в президиум суда. О ней начали писать в июле 2017 года, когда в интернете появилось видео со свадьбы ее дочери, на которой выступали Николай Басков и Валерий Меладзе. Тогда СМИ оценили торжественное мероприятие в 2 млн долларов.

После этого появилась информация, что судья имеет отношение к криминальному миру, а также о том, что у нее поддельные дипломы о высшем образовании.

В сентябре 2017 года Совет судей Краснодарского края сообщил, что не нашел связей Хахалевой с криминалом, а также признал ее диплом действительным. Несмотря на это, спустя год ее исключили из президиума и в ноябре 2018 года отстранили от должности председателя коллегии. В пресс-службе суда тогда подчеркнули, что речи об отставке Хахалевой не идет, но в августе 2019-го ее отстранили от ведения процессов.