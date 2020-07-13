Судью Хахалеву досрочно лишили полномочий

Краснодарский край

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13 июля стало известно, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева лишена полномочий

Напомним, ранее Елена Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда и входила в президиум суда. О ней начали писать в июле 2017 года, когда в интернете появилось видео со свадьбы ее дочери, на которой выступали Николай Басков и Валерий Меладзе. Тогда СМИ оценили торжественное мероприятие в 2 млн долларов.

После этого появилась информация, что судья имеет отношение к криминальному миру, а также о том, что у нее поддельные дипломы о высшем образовании.

В сентябре 2017 года Совет судей Краснодарского края сообщил, что не нашел связей Хахалевой с криминалом, а также признал ее диплом действительным. Несмотря на это, спустя год ее исключили из президиума и в ноябре 2018 года отстранили от должности председателя коллегии. В пресс-службе суда тогда подчеркнули, что речи об отставке Хахалевой не идет, но в августе 2019-го ее отстранили от ведения процессов.

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В марте 2020 года Хахалева опубликовала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловалась на травлю со стороны бизнес-структур. По словам судьи, после принятия двух судебных актов, которые были неугодны некоторым предпринимателям, началась кампания по ее дискредитации. Хахалева назвала фейком, произведенным ее оппонентами, ситуацию со свадьбой дочери, информацию о поддельном дипломе и двойном гражданстве. Также в письме сообщалось, что новое руководство суда предложило ей уйти в отставку. Судья уточнила, что информационные атаки на нее мешают жить и работать.

13 июля прошло заседание Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС), на котором рассмотрели обращение президиума Совета судей Российской Федерации о привлечении Хахалевой к дисциплинарной ответственности. В секретариате ВККС порталу Юга.ру сообщили, что по итогам заседания Хахалеву досрочно лишили полномочий. Как сообщает портал «Право.ру», причиной стали прогулы судьи: в общей сложности она отсутствовала на рабочем месте в течение 128 дней. Однако в ВККС не уточнили причину лишения полномочий и отметили, что заседания продолжаются до 17 июля и остальная информация появится в релизе на следующей неделе. Также портал Юга.ру связался с представительницей Хахалевой, Людмилой Александровой, однако она отказалась что-либо комментировать.

Елена Хахалева Краснодар Правосудие Суд

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