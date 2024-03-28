ГК ТОЧНО показала девелоперам со всей России краснодарский микрорайон «Родные Просторы»
В микрорайоне «Родные Просторы» федерального девелопера ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) прошла экскурсия в рамках урбан-тура, организованного порталом ЕРЗ.РФ и Школой девелопера
Микрорайон в краснодарском поселке Знаменском показали в качестве примера комплексного развития территории.
На урбан-туре эксперты и ключевые игроки девелоперского рынка разбирали актуальные тренды лучшие практики в строительстве.
Среди участников — топ-менеджеры строительных компаний Краснодарского края, Башкортостана, Москвы, Брянска, Владикавказа и Крыма, а также архитекторы и эксперты по комплексному развитию территорий.
Экскурсию по мкр «Родные Просторы» провел руководитель отдела продаж Александр Михайлов. Гостей провели по благоустроенному парку, рассказали о работающих школе и детских садах, показали храм, воркаут-зоны, игровые пространства, площадку для выгула домашних питомцев, скейт-парк и современные арт-объекты. Делегация оценила архитектуру домов, просторные холлы, интересные планировки квартир и коммерческие помещения.
Микрорайон «Родные Просторы» — один из самых масштабных проектов ГК ТОЧНО. Здесь возводят 29 домов высотностью от 9 до 24 этажей. Для всех горожан, жителей ЖК и гостей города открыт парк семейного отдыха, работает современная школа, в которую в две смены ходят свыше 3 тыс. детей, детсады «Веснушки» и «Ладушки» на 500 человек. Строятся еще один детсад «Топотушки» на 380 мест, храм, в нижнем приделе которого уже идут службы, и поликлиника. Во втором полугодии 2025 года девелопер планирует достроить первый фитнес-клуб с открытым подогреваемым бассейном с морской водой в Краснодаре.
Застройщик — ООО СЗ «ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ».
Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
Застройщик не раз не раз получал федеральные награды за микрорайон «Родные Просторы»: в этом году он победил в градостроительном конкурсе «Топ ЖК» в номинации «Лучший ЖК в Краснодарском крае», в 2022-м — стал финалистом всероссийской премии Urban Awards в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры». В 2022 году ГК ТОЧНО с проектом парка «Родные просторы» заняла второе место в России премии «Топ ЖК» в номинации «Вклад застройщика в благоустройство общественной зеленой зоны». Чиновники назвали микрорайон примером комплексного развития территории.