Краснодарский микрорайон «Родные Просторы» вышел в полуфинал премии Urban Awards

Проект «Родные Просторы» от «ЮгСтройИмпериал» вышел в полуфинал 14-й федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры»

Микрорайон «Родные Просторы» — самый масштабный проект «ЮгСтройИмпериал», входит в тройку самых крупных ЖК России.

Проект реализуют в поселке Знаменском на территории Краснодара. На 41,3 га возводят: 29 домов высотой от 9 до 24 этажей;

школу на 1 тыс. 550 мест и 3 детсада на 880 человек;

поликлинику;

храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла;

ландшафтный парк, физкультурно-оздоровительный комплекс;

паркинги.

Парк «Родные Просторы» открыли в конце 2021 года, а детский сад «Веснушки» — в марте 2022 года.

© фото Сергея Журавлева

Премия Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды в целом. Ее проводят с 2009 года, организатор — ООО «Интернет-проекты».

В 2022 году в конкурсе участвуют около 100 компаний из более чем 30 регионов России. Жюри оценило больше 170 проектов. Помимо микрорайона «Родные Просторы», в шорт-лист номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры» вошли еще пять проектов из разных регионов страны.

Из Краснодарского края в полуфинал премии в разных номинациях вышли также девелоперы «АСК» с ЖК Role Clef (Краснодар), «Метрикс Development» с ЖК Sun Hills Olginka (с. Ольгинка), «Неометрия» с ЖК «Флора» (Сочи) и «Альфастройкомплекс» с ЖК Novella (Краснодар).

Номинантов ждет еще несколько этапов конкурса. 21 апреля станут известны финалисты, а 26-28 апреля — победители Urban Awards.

3 июня 2022 года состоится торжественная церемония награждения в концертном зале Red Arena курорта «Красная поляна» в рамках форума недвижимости «Движение».