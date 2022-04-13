Краснодарский микрорайон «Родные Просторы» вышел в полуфинал премии Urban Awards

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © фото Сергея Журавлева
    © фото Сергея Журавлева

Проект «Родные Просторы» от «ЮгСтройИмпериал» вышел в полуфинал 14-й федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры»

Микрорайон «Родные Просторы» — самый масштабный проект «ЮгСтройИмпериал», входит в тройку самых крупных ЖК России.

Читайте также:

Проект реализуют в поселке Знаменском на территории Краснодара. На 41,3 га возводят:

  • 29 домов высотой от 9 до 24 этажей;
  • школу на 1 тыс. 550 мест и 3 детсада на 880 человек;
  • поликлинику;
  • храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла;
  • ландшафтный парк, физкультурно-оздоровительный комплекс;
  • паркинги.

Парк «Родные Просторы» открыли в конце 2021 года, а детский сад «Веснушки» — в марте 2022 года. 

  • © фото Сергея Журавлева
    © фото Сергея Журавлева

Премия Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды в целом. Ее проводят с 2009 года, организатор — ООО «Интернет-проекты».

Читайте также:

В 2022 году в конкурсе участвуют около 100 компаний из более чем 30 регионов России. Жюри оценило больше 170 проектов. Помимо микрорайона «Родные Просторы», в шорт-лист номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры» вошли еще пять проектов из разных регионов страны.

Из Краснодарского края в полуфинал премии в разных номинациях вышли также девелоперы «АСК» с ЖК Role Clef (Краснодар), «Метрикс Development» с ЖК Sun Hills Olginka (с. Ольгинка), «Неометрия» с ЖК «Флора» (Сочи) и «Альфастройкомплекс» с ЖК Novella (Краснодар).

Номинантов ждет еще несколько этапов конкурса. 21 апреля станут известны финалисты, а 26-28 апреля — победители Urban Awards.

3 июня 2022 года состоится торжественная церемония награждения в концертном зале Red Arena курорта «Красная поляна» в рамках форума недвижимости «Движение».

Как писали ранее Юга.ру, «ЮгСтройИмпериал» стал лидером региона в рейтинге новостроек России.

Благоустройство Конкурсы Награды Рейтинги Строительство

Новости

В Геленджике состоится премьера спектакля по роману-антиутопии «Мы»
Маленькому Грише из Новороссийска нужна помощь, чтобы он смог ходить
В Краснодаре открылся первый фиджитал-офис Альфа-Банка
На трассе в районе Кропоткина ввели реверсивное движение
Жители поселка Российского подали в суд на чиновников из-за плохих дорог. Но иск у них не приняли
Суды Кубани за полтора месяца рассмотрели 89 материалов по делам о пацифистских акциях и дискредитации военных

Лента новостей

«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
Сегодня, 13:17
«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
Родные краснодарцев с аутизмом озвучили дискуссию о ПНИ
Едете в горы Сочи весной?
Сегодня, 08:35 Партнерский
Едете в горы Сочи весной?
Рассказываем, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер
Кофе, библиотека и умные камеры
Сегодня, 13:31 Партнерский
Кофе, библиотека и умные камеры
Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

Реклама на сайте