В новом храме в краснодарском поселке Знаменский прошло первое пасхальное богослужение

В ночь с 15 на 16 апреля в храме Святых Апостолов Петра и Павла на территории ЖК «Родные Просторы» в поселке Знаменский состоялось первое праздничное богослужение

«От всего сердца поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения! Молитвенно желаю всем вам как можно дольше хранить в своих душах свет пасхальной радости, которая сегодня возвещается по всей земле, и быть достойными детьми божиими на земном пути в его вечное царствие», — пожелал прихожанам иерей.

Как писали Юга.ру, храм возводит группа компаний ТОЧНО. Здание спроектировали в двух уровнях на более 500 кв. метрах. Первый этаж посвящен благоверному князю Вячеславу Чешскому, второй — святым апостолам Петру и Павлу.

«Совсем недавно мы закладывали здесь первый камень, а уже сегодня в храме прошло первое богослужение. Хочу поблагодарить всех, кто принимал и будет принимать участие в строительстве храма. Для любого христианина это великое благо, когда есть возможность строить божий дом», — отметил первый заместитель генерального директора ГК ТОЧНО Станислав Николенко.

Храм открыли на постоянной основе, богослужения будут проходить каждые субботу и воскресенье и по всем великим церковным праздникам.