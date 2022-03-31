Детский сад «Веснушки» открылся в поселке Знаменском

Новое здание детского сада № 66, расположено в поселке Знаменском на улице Природной, 10А. Это первый детский сад для детей от 1,5 до 7 лет в данном жилом микрорайоне.

Строительство дошкольного учреждения на 250 мест началось на территории микрорайона «Родные просторы» в 2020 году. В 2021 году объект передали муниципалитету, и в конце марта детский сад принял первых детей.

На данный момент в садике четыре группы, всего 30 детей. Работает десять сотрудников, из них пять воспитателей и один учитель физкультуры. Центр развития малышей рассчитан на 12 групп.