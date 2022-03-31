Детский сад «Веснушки» открылся в поселке Знаменском
Компания «ЮгСтройИмпериал» построила новый детский сад в поселке Знаменском
Новое здание детского сада № 66, расположено в поселке Знаменском на улице Природной, 10А. Это первый детский сад для детей от 1,5 до 7 лет в данном жилом микрорайоне.
Строительство дошкольного учреждения на 250 мест началось на территории микрорайона «Родные просторы» в 2020 году. В 2021 году объект передали муниципалитету, и в конце марта детский сад принял первых детей.
На данный момент в садике четыре группы, всего 30 детей. Работает десять сотрудников, из них пять воспитателей и один учитель физкультуры. Центр развития малышей рассчитан на 12 групп.
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В здании размещены: медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, залы для занятий физкультурой и музыкальных занятий.
На прилегающей территории оборудовано: 2 игровые площадки для детей от 1,5 до 3 лет; 10 игровых площадок для детей от 3 до 7 лет; спортивное ядро площадью 280 кв. метров.
«ЮгСтройИмпериал» уже начал строительство второго детского сада «Ладушки» на 250 мест на территории микрорайона «Родные Просторы». Сегодня на площади 9 га открыт большой семейный парк, рассчитанный на два поселка — Знаменский и Новознаменский. В нем представлено несколько функциональных зон: детский игровой городок; спортивное пространство с тренажерами, скейтпарк, дорожки для бега, велодорожки; площадка для йоги и пилатеса; активная зона с контактным фонтаном и круглыми светящимися качелями. Предусмотрены места для отдыха с шезлонгами и скамейками, установлены арт-объекты.
Общая площадь микрорайона «Родные Просторы» — более 41 гектара. Сейчас уже завершено строительство трех литеров. Всего по проекту в микрорайоне 29 литеров.
Как сообщали ранее Юга.ру, «ЮгСтройИмпериал» стал лидером региона в рейтинге новостроек России.