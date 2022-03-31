Детский сад «Веснушки» открылся в поселке Знаменском

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Никиты Бисерова
    © Фото Никиты Бисерова

Компания «ЮгСтройИмпериал» построила новый детский сад в поселке Знаменском

Новое здание детского сада № 66, расположено в поселке Знаменском на улице Природной, 10А. Это первый детский сад для детей от 1,5 до 7 лет в данном жилом микрорайоне.

Строительство дошкольного учреждения на 250 мест началось на территории микрорайона «Родные просторы» в 2020 году. В 2021 году объект передали муниципалитету, и в конце марта детский сад принял первых детей.

На данный момент в садике четыре группы, всего 30 детей. Работает десять сотрудников, из них пять воспитателей и один учитель физкультуры. Центр развития малышей рассчитан на 12 групп.

Читайте также:

В здании размещены: медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, залы для занятий физкультурой и музыкальных занятий.

На прилегающей территории оборудовано: 2 игровые площадки для детей от 1,5 до 3 лет; 10 игровых площадок для детей от 3 до 7 лет; спортивное ядро площадью 280 кв. метров.

«ЮгСтройИмпериал» уже начал строительство второго детского сада «Ладушки» на 250 мест на территории микрорайона «Родные Просторы». Сегодня на площади 9 га открыт большой семейный парк, рассчитанный на два поселка — Знаменский и Новознаменский. В нем представлено несколько функциональных зон: детский игровой городок; спортивное пространство с тренажерами, скейтпарк, дорожки для бега, велодорожки; площадка для йоги и пилатеса; активная зона с контактным фонтаном и круглыми светящимися качелями. Предусмотрены места для отдыха с шезлонгами и скамейками, установлены арт-объекты.

Общая площадь микрорайона «Родные Просторы» — более 41 гектара. Сейчас уже завершено строительство трех литеров. Всего по проекту в микрорайоне 29 литеров.

Как сообщали ранее Юга.ру, «ЮгСтройИмпериал» стал лидером региона в рейтинге новостроек России.

Благоустройство Дети Детские сады Строительство

Новости

В Анапе мужчина пытался сжечь полицейский участок, чтобы уничтожить улики
В Краснодаре начали реставрировать фасад бывшей гостиницы «Централь»
Вове Сологубу из Краснодара со СМА поставили жизненно важный укол
Заброшенный аквапарк на Затоне собирались отремонтировать летом 2022 года. Что с ним сейчас?
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 31 марта
«Ситимобил» перестанет работать в России

Лента новостей

Реклама на сайте