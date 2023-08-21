В краснодарском поселке Знаменском открылась новая школа
1 сентября новое учебное заведение в микрорайоне «Родные Просторы» примет первых учеников
Школу в поселке Знаменском построил федеральный девелопер ТОЧНО. На этот учебный год уже укомплектовали 12 первых классов. Всего в школе в две смены будут учиться 2 тыс. детей. Проектная мощность здания — 1550 человек в смену.
К 1 сентября застройщик отреставрирует и заасфальтирует дорогу, ведущую к учебному заведению, организует автобусно-разворотную площадку, остановку общественного транспорта и парковку.
Помимо 62 учебных классов и 50 специализированных кабинетов, в школе есть:
- зрительный зал на 560 мест и малый актовый зал на 300 мест;
- столовая на 775 посадочных мест;
- три спортзала с отдельными санузлами и душевыми комнатами;
- тренажерный зал;
- танцевальная студия;
- кабинет робототехники;
- медиатека и просторная библиотека с читальным залом.
Здание зонировали на помещения для начальных и общеобразовательных классов с отдельными входами. В каждом учебном классе можно подключить интерактивные доски. В блоке начального образования разместили кабинеты продленного дня.
Для маломобильных учеников оборудовали подъемники и два лифта, в каждой блок-секции есть специальные санузлы.
Помимо самого здания, застройщик полностью благоустроил территорию школы. Спортивная зона включает в себя современное футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки и воркаут-зону. Для досуга и уроков на свежем воздухе по всей территории расположили горки, качели, удобные скамейки.
При строительстве объекта девелопер опирался на опыт самых лучших проектов в России, поэтому школа получилась одной из самых инновационных в Краснодарском крае.
«Строительство этого объекта я видела, начиная с самых азов. Я смотрела, как поднимались стены, и даже не могла предположить, что получится настолько красивое, современное, технологичное здание. Выражаю огромную благодарность ГК ТОЧНО, представители компании всегда оперативно реагировали на все мои пожелания и просьбы и делали все для того, чтобы школа становилась еще лучше. Это очень важно, что есть девелоперы, которые не только строят жилье, но и возводят социальные объекты, заботясь о будущем наших детей», — прокомментировала директор школы Инна Левицкая.
Помимо школы на 1550 мест, в Знаменском ТОЧНО достроил детский сад (работает с марта 2022 года), храм (в апреле здесь уже прошло пасхальное богослужение) и парк «Родные просторы». Сейчас застройщик возводит в поселке еще два детских сада и поликлинику.